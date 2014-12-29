مقدمات جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید محصولات کشاورزی در بورس کالا

بهرام بیرانوند با اشاره به لایحه بودجه 94 خواستار این شد که دولت مقدمات جایگزینی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی را فراهم کند و افزود: اگر دولت با اختصاص بودجه ای جداگانه، زمینه درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا را فراهم کند، عمده مشکلات کشاورزان از ابتدای سال 94 به پایان می رسد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان مطلب فوق گفت: مجلس از هر اتفاقی که کمک کند محصولات کشاورزی با قیمت واقعی از کشاورزان خریداری شود و هزینه تولید و زندگی کشاورزان به مقدار شایسته و کافی تامین شود، حمایت می کند که به نظر می رسد ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی از راهکارهای مناسب برای تحقق این کار است.

وی با بیان اینکه براساس آمارهای جمعیتی حدود 30 درصد مردم در روستاها و 70 درصد ساکن شهرها هستند، افزود: طی سال های اخیر آنقدر حقوق کشاورزان نادیده گرفته شده است که شاهد مهاجرت مردم از روستاها به شهر هستیم که این موضوع تبعات سنگینی را در آینده نصیب کشور خواهد کرد؛ این شرایط در حالی است که در پاکستان به عنوان یکی از همسایگان ما 70 درصد مردم در روستاها زندگی می کنند و به تولیدات کشاورزی و زراعی مشغول هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی کشاورزان پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، ظرف روندی مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهایشان را دریافت می کنند و به نوعی بعد از فصل پرتلاش کاری، شیرینی تلاش هایشان را احساس می کنند که این همان خواسته به حق و قدیمی کشاورزان از متولیان است.

وی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، کشاورزان محصولات خود را روی تابلوی بورس می برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی و یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات به کشاورزان پرداخت می شود. اما در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین تر از قیمت تضمینی ، دولت ما به التفاوت قیمت را به کشاورزان پرداخت می کند.

بیرانوند اظهار کرد: متاسفانه در شرایط فعلی خرید تضمینی دولت از کشاورزان جریان دارد که کشاورزان در این طرح با مشکلات فراوانی روبه رو می شوند. برای مثال کشاورزی که محصولاتش را به دولت فروخته و پس از هفته ها و حتی ماه ها در انتظار دریافت وجه کالای خود است، نمی داند باید به کجا مراجعه کند و حق خود را بگیرد.

به گفته این نماینده مجلس، سختی های فروش محصولات کشاورزی در حالی است که مردم برای خرید یک خودرو از چندین ماه قبل پول کالا را واریز می کنند اما کشاورزان در ازای فروش محصولاتشان باید چندین ماه منتظر باشند تا حق خود را بگیرند.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر تلاش می کنیم تا دولت با اختصاص بودجه لازم برای اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی، مسیر فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا را هموار کند که بدون شک در صورت اجرای قیمت تضمینی برای چند محصول و نمایان شدن مزایای این طرح، کشاورزان از جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی استقبال خواهند کرد.