تيم ملي جودو به اوكراين و فرانسه مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" اردوي آمادگي تيم ملي جودو قرار است بعد ازعيدسعيد فطرآغازشود. پيش ازاين حضوردر تورنمنت آزادكره جنوبي، جام جيگاروكانو درژاپن، تورنمنت سوپر A جهاني درهامبورپ آلمان و مسابقات جايزه بزرگ مسكو دردستور كارمربيان تيم ملي قراردارد.

تيم ملي جودو قراراست سال آينده درجام جهاني كه به صورت تيمي درهلند برگزارخواهد شد و بازيهاي آسيائي دوحه قطر شركت كند.

درآخرين جلسه مشترك مربيان تيم ملي با محمد درخشان رئيس فدراسيون جودو شركت تيم ملي در2 تورنمنت سوپر A جهاني دركشورهاي اوكراين و فرانسه تصويب شد. اين رقابت ها به ترتيب درآذرماه و بهمن ماه انجام خواهدشد كه تيم ملي با تركيبي كامل درمسابقات واردوي مشترك كه پس ازپايان آن تشكيل خواهد شد شركت مي كنند.