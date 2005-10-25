تيم ملي جودو به اوكراين و فرانسه مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" اردوي آمادگي تيم ملي جودو قرار است بعد ازعيدسعيد فطرآغازشود. پيش ازاين حضوردر تورنمنت آزادكره جنوبي، جام جيگاروكانو درژاپن، تورنمنت سوپر A جهاني درهامبورپ آلمان و مسابقات جايزه بزرگ مسكو دردستور كارمربيان تيم ملي قراردارد.
تيم ملي جودو قراراست سال آينده درجام جهاني كه به صورت تيمي درهلند برگزارخواهد شد و بازيهاي آسيائي دوحه قطر شركت كند.
درآخرين جلسه مشترك مربيان تيم ملي با محمد درخشان رئيس فدراسيون جودو شركت تيم ملي در2 تورنمنت سوپر A جهاني دركشورهاي اوكراين و فرانسه تصويب شد. اين رقابت ها به ترتيب درآذرماه و بهمن ماه انجام خواهدشد كه تيم ملي با تركيبي كامل درمسابقات واردوي مشترك كه پس ازپايان آن تشكيل خواهد شد شركت مي كنند.
تيم ملي جودو ايران در2 تورنمنت سطح بالاي جهاني شركت مي كند.
به گزارش خبرنگار" مهر" اردوي آمادگي تيم ملي جودو قرار است بعد ازعيدسعيد فطرآغازشود. پيش ازاين حضوردر تورنمنت آزادكره جنوبي، جام جيگاروكانو درژاپن، تورنمنت سوپر A جهاني درهامبورپ آلمان و مسابقات جايزه بزرگ مسكو دردستور كارمربيان تيم ملي قراردارد.
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