دومین «دوسالانه عکس غار» با داوری چهار ایرانی و یک فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوسالانه در دو بخش اصلی و جانبی برگزار خواهد شد. بخش اول معرفی دنیای پر رمز و راز غارها است شامل فضاهای داخلی غارها از جمله غارنوشته‌ها، تالارها و راهروها، موقعیت مکانی غارها از بیرون، دهانه‌ها، مدخل‌ها و ....

غارنوردی فنی (حضور غارنورد روی طناب، روی ابزار غارنوردی و در حین کارهای سخت که ارائه‌کننده تلاش تخصصی غارنوردان است)، محیط زیست و حیات در غارها (رویش‌ها و گیاهان داخل غار، زباله‌ها ، قارچ‌ها و حیوانات غارزی و اکوسیستم غارها)، باستان‌شناسی غارها (تصاویری از آثار باقی‌مانده از تاریخ، فسیل‌ها و سنگ‌نگاره‌ها و ...)، مسائل زیست‌ محیطی شامل زیرساخت‌های غلط ، تخریب‌ها، آلودگی‌ها، تغییرات به جا مانده غیر قابل بازگشت به طبیعت.

در بخش جنبی نیز به موضوع بخش ویژه دومین «دوسالانه عکس غار» پرداخته می شود که نگرشی به تاریخ هفتاد ساله غارنوردی در کشور دارد.

داوری دومین «دوسالانه عکس غار» را چهار داور ایرانی و یک داور فرانسوی بر عهده دارند که عبارتند از محمد ابراهیم صافی، نامور عباسیان ،ناصر میزبانی و بهزاد ترکی زاده» و فیلیپ کروچه Philippe CROCHET داور فرانسوی این رویداد است که دوسالانه عکس غار را همراهی می‌کند.

محمد ابراهیم صافی متولد 1349 تهران، فارغ التحصیل رشته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا است. عضویت در مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران، داوری اولین «جشنواره طلای سرخ ایران» ، داوری «دوسالانه عکس ایران»، عضویت در شورای سیاست گذاری «دوسالانه عکس ایران» و داوری ده ها مسابقه و جشنواره ملی در کارنامه کاری او به چشم می‌خورد. همچنین شرکت در نمایشگاه عکس در کشورهای لیتوانی، هند، ترکمنستان و ایتالیا از جمله فعالیت‌های او به شمار می‌رود.

نامور عباسیان، متولد 1347 در کرمانشاه است. او برنده و برگزیده ده ها جشنواره داخلی و خارجی است و برپایی ده ها نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج ایران و انتشار چندین جلد کتاب عکاسی را در کارنامه کاری خود دارد.

ناصر میزبانی متولد 1343 در تبریز است و به عنوان یکی از عکاسان میراث فرهنگی شناخته شده‌ است. او عکاس برگزیده سازمان یونسکو ۲۰۰۲ ، عکاس برگزیده سازمان میراث فرهنگی و دارنده غنی ترین آرشیو عکس آثار تاریخی ایران است.

بهزاد ترکی زاده، متولد ۱۳۴۳ در تهران است. او فیلم بردار و عکاس زیر آب، عکاس حوزه معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی ایران زمین است. همچنین سابقه تدریس عکاسی و تصویربرداری زیر آب از اتحادیه فستیوال های تصاویر زیرآب اروپا EUIFA را دارد.

او همچنین نخستین ایرانی برنده رتبه اول و دوم عکاسی باستان شناسی زیر آب در فستیوال بین ‌المللی عکاسی زیر آب، کشور ترکیه 2006 و 2007 و2011 است و برگزاری 5 نمایشگاه عکس انفرادی و دریافت 25 جایزه عکاسی داخلی و خارجی، فیلم برداری زیر آب را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.



فیلیپ کروچه، متولد فرانسه است و از سال ۱۹۷۴ به عکاسی حرفه ای در غار پرداخته و یک باشگاه در همین راستا برای علاقه مندان تاسیس کرده‌ است. در سال ۱۹۸۳ با مدرک دکتری هیروژئولوژی از دانشگاه مونپولیه فرانسه فارغ التخصیل شده و به طور منظم از غارهای کشورهای دور مخصوصاً در مناطق ایسلند، هاوایی و گرمسیری کارستسک کوبا، لائوس و بورنئو عکاسی کرده است.

«دوسالانه عکس غار» با هدف ایجاد فضایی متفاوت به جهت فراهم کردن شناخت و آگاهی بیشتر برای علاقه مندان به دنیای ناشناخته غارها از عکاسان، غارنوردان و علاقه مندان به طبیعت جهت شرکت کردن در این جشنواره دعوت کرده است. علاقه مندان می توانند تا 15 دی ماه سال جاری آثار خود را به دبیرخانه دوسالانه ارسال کنند.