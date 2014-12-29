بدهی آموزش و پرورش مازندران سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان، مشکل جدی جامعه را اشتغال بیان کرد و گفت: آموزش و پرورش بیشترین مراجعان را در این حوزه دارد.

وی یادآور شد: راه حل دولت این است که برای دانش آموزان، فرهنگ و مهارت کارآفریتی ایجاد کنیم و در سالهای گذشته بستر لازم برای آموزش عالی در استان مهیا شده است.

وی با بیان اینکه میل به رشته های فنی کم شده است، تصریح کرد: باید دانش اموزان به سمت این رشته ها هدایت شود و مشکلات موجود از نظر اعتباری و امکاناتی رفع شود.

وی بر لزوم تولیدی کردن و ایجاد نمایشگاه ها در هنرستان ها یادآور شد: این امر سبب کارآفرینی دانش آموزان خواهد شد.