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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

قاسمی:

بدهی آموزش و پرورش مازندران سنگین است

بدهی آموزش و پرورش مازندران سنگین است

ساری - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با اشاره به اینکه آموزش و پرورش مازنداران بدهی سنگینی دارد، گفت: این امر سبب شده تا اقتصاد آموزش و پرورش با مشکل مواجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان، مشکل جدی جامعه را اشتغال بیان کرد و گفت: آموزش و پرورش بیشترین مراجعان را در این حوزه دارد.

وی یادآور شد: راه حل دولت این است که برای دانش آموزان، فرهنگ و مهارت کارآفریتی ایجاد کنیم و در سالهای گذشته بستر لازم برای آموزش عالی در استان مهیا شده است.

وی با بیان اینکه میل به رشته های فنی کم شده است، تصریح کرد: باید دانش اموزان به سمت این رشته ها هدایت شود و مشکلات موجود از نظر اعتباری و امکاناتی رفع شود.

وی بر لزوم تولیدی کردن و ایجاد نمایشگاه ها در هنرستان ها یادآور شد: این امر سبب کارآفرینی دانش آموزان خواهد شد.

کد مطلب 2451551

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