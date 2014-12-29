مردم به صورت خودجوش در 9 دی برای دفاع از انقلاب ونظام به میدان آمدند

حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره روند شکل گیری فتنه 88 و محقق شدن حماسه 9 دی سال 88 بر علیه فتنه افزود: قرآن کریم فتنه را به دو صفت بیان کرده است و عنوان کرده فتنه از قتل بزرگتر است.

وی ادامه داد: حركت ملی و مردمی 9 دی درسی برای اهل تردید و عبرتی برای تصمیم سازان فتنه شد.

حجت الاسلام خدایی با اشاره به اینکه اصل شناخت فتنه لازم است افزود: فتنه از قتل شدیدتر بوده است بنابراین نباید در برابر فتنه سکوت کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان مبارزه با فتنه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مردم باید با فتنه مبارزه کنند چرا که اگر مردم در برابر فتنه خاموش باشند خشک و تر با هم می سوزد و فتنه شعله ور تر شده و اسباب ناامنی را در جامعه فراهم می کند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: فتنه گران اهل تردید در دین هستند و در آیات متعددی در قرآن کریم بیان شده که فتنه گران در جبهه خیانت می کنند و جاسوسی دشمن را می کنند و در نظام جمهوری اسلامی اخلال ایجاد می کنند آشوب طلب و فساد جو هستند.

وی افزود: فتنه گران امور مسلمین را وارونه نشان می دهند و عافیت طلب بوده و خود خواه هستند و بر منافع مردمی هیچ اهمیتی قائل نیستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: در 9 دی مردم به صورت خودجوش در صحنه دفاع از ارزش های انقلاب و نظام آمدند و در برابر آنها ایستادند و این حركت ملی و مردمی درسی برای اهل تردید و عبرتی برای تصمیم سازان فتنه شد.

حجت الاسلام خدایی گفت: گرامیداشت سالگرد این حماسه بزرگ امروز بسیار لازم است و سبب تعظیم شعائر اسلامی و بیعت با آرمان های نظام مقدس و مقام معظم هبری است.

وی تصریح کرد: 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بود و فتنه گران اهانت و شعارهایی دادند كه در شان نظام جمهوری اسلامی نبود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه فتنه گران همواره در طی تاریخ بر علیه اسلام تلاش کرده اند افزود: حضرت امام علی (ع) برای مبارزه با فتنه گران نیاز به ابزار را مهم ترین اصل عنوان فرموده اند.

حجت الاسلام خدایی عامل فتنه را تابعیت از هوای نفس و بدعت گذاری در دین بیان کردو افزود: در 9 دی هم این اتفاق افتادو آنها به دنبال هوای نفس بودند و به همین خاطر هم تن به قانون نمی دانند.

وی افزود: 9 دی سال 88 قابل فراموشی نیست چرا که فتنه با اقدامات امنیتی و سیاسی قابل حل شدن نبوده و فتنه یک بیماری است و تنها با حضور مردم خاموش می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: 9 دی در تاریخ ماندگار شدو طبق منویات مقام معظم رهبری مردم در 9 دی حماسه خلق کردند.

حجت الاسلام خدایی با بیان اینکه در 9 دی حجت بر همه تمام شد، افزود: تمام دشمنان همانند جنگ احزاب دست به یکی کردند تا نظام جمهوری اسلامی را نابود کنند ولی با هدایت و تدابیر رهبری و حضور گسترده مردم فتنه خاموش شد.

وی گفت: حماسه 9 دی با سایر حماسه ها فرق می کند چرا که 9 دی حرکت بدون فراخوان مردم بود که در این حضور نقش علما و روحانیون و هیات مذهبی هم بسبار پر رنگ بود.