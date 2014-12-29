فرهیختگان حوزه و دانشگاه از عوامل تحقق فتنه تحلیل علمی ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه علمیه قم به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه 9 دی در بیانیه خود اعلام کردند: "دشمنان پس از 30سال ناکامی در نتیجه نگرفتن از انواع واقسام توطئه های رنگارنگ خود، در فتنه سال 88 با تجهیز تمام امکانات بر اساس یک برنامه ریزی بسیار دقیق ارتباط تنگاتنگ مردم با ولایت و در نتیجه به زیر کشیدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده بودند. دستگاههای تبلیغاتی دشمن در طول 8ماه به صورت شبانه روزی درجهت شعله ور کردن آتش فتنه در آن دمیدند و در زمانی که در انتظار چیدن ثمر فتنه ای که سالیان متمادی روی آن کار کرده بودند، لحظه شماری می کردند.

در ادامه آمده است: با فرا رسیدن تاسوعا وعاشورای حسینی و اهانت اصحاب سرمست فتنه به مجالس عزای سالار شهیدان ونمادهای مقدس انقلاب، به یکباره روح عاشورایی در عمق جان مردم ولایتمدار ایران شعله ور شد وخروش توفنده دوستداران اهل بیت علیهم السلام در سرتاسر کشور طومار تفاله های شیطان بزرگ را در هم پیچید و به این غائله پایان داد وبدین سان 9 دی به عنوان یکی از زیباترین روزهای تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی در تاریخ ثبت گردید.

در پایان این بیانیه آمده است: بسیج اساتید حوزه علمیه قم همصدا با امت همیشه درصحنه در مراسم روز بصیرت و میثاق امت با ولایت شرکت نموده و ضمن تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب که با درایت و نفس مسیحایی ایشان آتش فتنه به خاموشی گرایید، اعلام می دارد ما دست هایی را که در صدد برگرداندن قدرت به فتنه گران هستند را محکوم نموده و جهت عقیم ماندن توطئه های دشمنان در آینده از فرهیختگان حوزه و دانشگاه و اصحاب قلم در خواست می نماییم در راستای رسالت روشنگری و بصیرت افزایی خود ضمن تحلیل دقیق و علمی و کالبد شکافی عوامل تحقق فتنه، اشخاص و جریانهایی که در فتنه 88 مشارکت داشتند را به مردم معرفی نمایند."