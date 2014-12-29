ترکیه مبدا اصلی کالاهای وارداتی استان اردبیل است

صدیف بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بعد از کشور ترکیه به ترتیب کشورهای آذربایجان، امارات، چین، آلمان، ایتالیا و سوئیس مبادی کالاهای وارداتی استان هستند.

وی با بیان اینکه میزان واردات از طریق گمرک و مبادی قانونی سنجش می شود، ادامه داد: در واقع آمار رسمی ورود کالا نشان می دهد کشورهای مبدا وارداتی استان مطابق ترتیب ذکر شده است.

معاون توسعه تجارت خارجی صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه واردات کالا از کشورهای اروپایی داریم اما صادرات به همان کشورها نداریم، اضافه کرد: تمامی این نسبت ها به ضرورت توسعه تجارت خارجی استان تاکید دارد.

وی با بیان اینکه میزان واردات استان در هشت ماهه نخست سال ۲۰ درصد رشد دارد، بیان داشت: در عین حال تحلیل آمارها نشان می دهد امسال کالاهای کمتر و گران تری وارد استان شده است.

بیگ زاده وزن وارداتی هشت ماهه نحست امسال را ۱۸.۲ هزار تن عنوان کرد و گفت: این رقم به نسبت سال گذشته که ۱۸.۸ هزار تن بوده که امسال سه درصد کاهش یافته است.

وی ارزش وارداتی استان در هشت ماهه سال جاری را ۴۰.۵ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۳.۴ میلیون دلار ارزش وارداتی داشته ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد.

معاون توسعه تجارت خارحی صنعت، معدن و تجارت استان تاکید دارد که در هشت ماهه نخست سال عمده واردات اردبیل ماشین آلات کارخانجات است.

وی عنوان کرد: علاوه بر این کائوچو، مواد اولیه کارخانجات و کاغذ دکور خام نیز جزو اصلی ترین محصولات وارداتی استان محسوب می شود.

بیگ زاده با بیان اینکه در هشت ماهه نخست امسال واردات خودرو مازاراتی ثبت نشده است، متذکر شد: امسال واردات کامیون های کشنده در گمرکات ثبت شده است.