دولت 8376 ميليارد ريال خارج از بودجه به دستگاه هاي اجرايي پرداخت كرد/ درآمدهاي دولت 40 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، يك مقام آگاه در بانك مركزي گفت: در اجراي قانون اصلاح ماده (60) برنامه سوم مصوب 17 ارديبهشت ماه 1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام تا پايان شهريور ماه سال جاري مبلغ 8 هزار و 376 ميليارد ريال از بانك مركزي وصول وخارج از بودجه مصوب سال جاري به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت شده است.

وي ميزان دريافتي هاي دولت در شش ماهه اول امسال را 339 هزار و 495 ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته( 242 هزار و 701 ميليارد ريال)، 40 درصد افزايش نشان مي دهد.

به گفته اين مقام آگاه در بانك مركزي، تحقق دريافتي هاي دولت در نيمه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي در اين مدت(268 هزار و 930 ميليارد ريال)، 126 درصد تحقق يافته است.

وي، ميزان پرداختي هاي دولت در شش ماهه اول امسال را نيز 289 هزار و 780 ميليارد ريال اعلام كرد و اظهارداشت: اين درحالي است كه برطبق رقم مصوب بودجه اي، دولت در اين مدت بايد 268 هزار و 930 ميليارد ريال هزينه مي كرده است.

به گزارش مهر اين مقام آگاه در بانك مركزي، مقصر اصلي افزايش هزينه هاي دولت در نيمه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي را دولت گذشته ذكر كرد و افزود: دولت گذشته در ماههاي پاياني عمر خود دست به هزينه هايي به دور از مصوب بودجه زده است.

وي تصريح كرد: موجودي (بدهي) حساب درآمد عمومي دولت نيز در نيمه اول امسال به 49 هزار و 715 ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته( 9 هزار و 272 ميليارد ريال)، 436 درصد افزايش نشان مي دهد.