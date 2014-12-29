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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

خوش اندام خبر داد:

اعزام تیم باستانی کرمانشاه به مسابقات پهلوانی قهرمانی کشور

اعزام تیم باستانی کرمانشاه به مسابقات پهلوانی قهرمانی کشور

کرمانشاه- رئیس هیئت باستانی استان کرمانشاه از حضور تیم باستانی استان در مسابقات پهلوانی قهرمانی کشور خبر داد.

محمد خوش اندام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات پهلوانی قهرمانی کشور با حضور تیم هایی از استان های کشور به میزبانی شهرستان اسفراین برگزار می شود.

وی زمان برگزاری این مسابقات را ۲۵ و ۲۶ دی ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: از تیم کرمانشاه نیز یک تیم به مسابقات اعزام خواهد شد.

خوش اندام گفت: این تیم شامل ۵ ورزشکار است که در ۵ وزن مختلف در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت باستانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این نفرات پیش از این در مسابقات استانی به عنوان افراد برگزیده انتخاب شده و جواز حضور در مسابقات کشوری را بدست آورده اند.

 

کد مطلب 2451570

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