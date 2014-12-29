9 دی روز بیداری و هوشمندی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد میرمحمدی به مناسبت ۹ دی همچنین ۱۲ دی، سالروز ورود مقام معظم رهبری به استان یزد، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ۹ دی‌ماه در اذهان مردم ما به نام روز بیداری و هوشمندی ملت در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی و روز همبستگی و اتحاد در مقابله با دسیسه‌های دشمن و نمودی از علاقمندی تمام عیار ملت نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های متعالی حضرت امام (ره) و میثاق با رهبر بزرگوار انقلاب است.

در این بیانیه همچنین آمده است: ۹ دی روز پرهیز از اختلاف و دوری از تفرقه و تحکیم همبستگی و انسجام ملی و سردرگمی و انفعال توطئه‌گران خارجی است.

استاندار یزد در این بیانیه اعلام کرد:۹ دی ماه را فرصت اندیشیدن و تجزیه و تحلیل تجارب برای استحکام بیش از پیش پایه‌های نظام و شناخت آسیب‌ها و تهدیدات پیش رو است تا به توانایی‌های خود ببالیم و به شکوفایی ظرفیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف بیاندیشیم و انگیزه جوانان را در ساختن ایرانی آباد و استانی نمونه و متعالی تقویت کنیم.

در این بیانیه همچنین آمده است: و اما ۱۲ دی‌ماه سالروز ورود مقام معظم رهبری به استان دارالعباده یزد است، ‌ ورودی که سر شار از خیر و برکت و شادمانی و سرور برای مردم این استان بود و شور و شعف خاص در دل و جان پیر و جوان، زن و مرد، دانشجو و طلبه، کارگر و کشاورز، معلم و دانش‌آموز، کارمند و کسبه ایجاد کرد و ارمغان نام نیکوی دارالعلم را برای این استان به همراه آورد و مسئولیت همه را در برابر مراقبت از این صفات نیکوی مورد تایید و تاکید معظم له دو چندان کرد.

استاندار یزد با گرامیداشت سالگرد ایام سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان یزد، هفتمین روز آرمیدن هشت تن از شهدای گمنام ایران اسلامی، این مدافعان دین و عزت و شرف را گرامی داشته و به روان پاک آنان درود و صلوات می‌فرستم و از خداوند سبحان توفیق شناخت راه شهیدان بر حق و پیروی از مسیر و مسلک آنان را خواهانم.

در این بیانیه همچنین آمده است: در این فرصت آغاز سال جدید میلادی را نیز به هموطنان مسیحی تبریک می‌گویم و تعمیم الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز در ایران را که مبتنی بر احکام و اخلاق اسلامی است برای همزیستی میان پیروان ادیان مختلف در جهان از خدای بزرگ مسئلت دارم .