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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

امضای توافقنامه نظامی آمريکا، ژاپن و کره جنوبی

امضای توافقنامه نظامی آمريکا، ژاپن و کره جنوبی

معاون وزیر دفاع آمریکا به همراه همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود توافقنامه نظامی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، معاونان وزرای دفاع کشورهای کره جنوبی، آمریکا و ژاپن یک توافق نامه نظامی در خصوص تبادل اطلاعات طبقه بندی شده درباره برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی امضا کردند.

براساس این گزارش این توافقنامه از 29 دسامبر به مرحله اجرا درآید.

در این توافق نامه سه جانبه مشخصا بر تبادل اسناد محرمانه نظامی در خصوص تهدیدات نظامی و هسته ای کره شمالی بین سئول و توکیو تاکید شده است.

آمریکا نقش میانجی را در این تبادل اطلاعات ایفا خواهد کرد چرا که این کشور توافق نامه های دوجانبه با سئول و توکیو برای تبادل اطلاعات دارد.

کد مطلب 2451573
شقایق لامع زاده

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