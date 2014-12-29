امضای توافقنامه نظامی آمريکا، ژاپن و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، معاونان وزرای دفاع کشورهای کره جنوبی، آمریکا و ژاپن یک توافق نامه نظامی در خصوص تبادل اطلاعات طبقه بندی شده درباره برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی امضا کردند.

براساس این گزارش این توافقنامه از 29 دسامبر به مرحله اجرا درآید.

در این توافق نامه سه جانبه مشخصا بر تبادل اسناد محرمانه نظامی در خصوص تهدیدات نظامی و هسته ای کره شمالی بین سئول و توکیو تاکید شده است.



آمریکا نقش میانجی را در این تبادل اطلاعات ایفا خواهد کرد چرا که این کشور توافق نامه های دوجانبه با سئول و توکیو برای تبادل اطلاعات دارد.