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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

با حضور وزیر نیرو/

فاز اول تصفیه خانه فاضلاب پیشرفته رامهرمز افتتاح مي شود

فاز اول تصفیه خانه فاضلاب پیشرفته رامهرمز افتتاح مي شود

اهواز - مدیرعامل آبفای خوزستان گفت: فاز اول تصفيه خانه پیشرفته فاضلاب رامهرمز به ظرفیت شش هزار مترمکعب در شبانه روز با حضور وزير نيرو افتتاح می شود.

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز اول این تصفیه خانه با اعتبار 55 ميليارد ريال برای جمعیتی بيش از 23 هزار نفر احداث شده است.

رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان، اهداف این پروژه را ‌تصفيه و دفع بهداشتي آب و پسماند فاضلاب شهري و حفاظت از محیط زیست و منابع آبی عنوان و بیان کرد: پساب خروجي این تصفیه خانه قابلیت بازگشت به محیط زیست را دارد و برای آبياري بیش از 14 هكتار از مزارع صیفی جات این منطقه استفاده مي شود.

وی ظرفیت نهایی تصفیه خانه رامهرمز را 18 هزار مترمکعب در شبانه روز و برای جمعیت 96 هزار نفر تا سال 1415 عنوان کرد و افزود: برای بهره برداری از فاز اول این تصفیه خانه تجهيزات مورد نياز نصب و یک ایستگاه پمپاژ نیز احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در شهرستان رامهرمز بیش از 23 هزار خانوار حضور دارند که همگی تحت پوشش خدمات آبفای رامهرمز قرار دارند.

کد مطلب 2451575

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