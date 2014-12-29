کارگاه حقوق خانواده در اسلام؛ مقایسه مطالبات فقهی و اجتماعی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه المهدی در بیرمنگام انگلیس هر سال یک کارگاه فقهی برگزار می کند که هدف از آن پرداختن به مسائل عملی مهم معاصری است که مسلمانان در جهان مدرن با آن مواجه هستند. شکی نیست که فاصله بین مباحث فقهی تاریخی و مباحث فعلی مطرح در جامعه در طول زمان افزایش یافته است. این شکاف باید به نوعی از سوی اندیشمندان و علمای مسلمان مرتفع شود.

کارگاه های دانشگاهی اینچنینی این امکان را فراهم می سازد تا کارشناسان و علما از نقاط مختلف جهان با پیشینه های سنتی و پیشرفته در زمینه های مختلف به بحث بنشینند تا مسائل جدی مطرح در حوزه های خاص فقهی را مورد بررسی قرار دهند.

سومین دوره این کارگاه در سال ۲۰۱۵ به موضوع «حقوق خانواده در اسلام؛ مقایسه مطالبات فقهی و اجتماعی» اختصاص دارد. در این کارگاه، قرائت فقهی از حقوق خانواده و کاربرد آن در جامعه معاصر مورد بررسی قرار می گیرد.

آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات به این کارگاه اول ژانویه ۲۰۱۵ اعلام شده است. هزینه سفر و اقامت کسانی که چکیده مقاله شان پذیرفته شده و ساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشند، توسط موسسه المهدی پرداخت خواهد شد.