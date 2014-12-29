لابراتوار آموزشی شبکه های کامپیوتری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این لابراتوار که با هدف آموزش مختص تجهیزات شبکه به دانشجویان و فارغ التحصیلان فناوری اطلاعات راه اندازی شده، فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته فناوری اطلاعات می توانند به صورت عملی و بدون شبیه سازی، از نزدیک با تجهیزات مختص شبکه آشنا شود.

به موازات این لابراتور پایگاه آموزشی با هدف آموزش شبکه و تجهیزات شبکه نیز زاه اندازی شده که در این پایگاه با بررسی نشریات معتبر جهانی و ترجمه فارسی این مطالب، موضوعاتی از جمله روتر و سوئیچ، امنیت، دیتاسنتر، سرور و دانلود سیستم‌عامل و دیگر نیازهای روز بازار به تجهیزات شبکه اطلاع‌رسانی و آموزش داده می‌شود و امکان آموزش و آشنایی علاقمندان به مباحث شبکه با آخرین تجهیزات و فناوری‌های روز نیز فراهم شده است.

احسان عماد از موسسین راه‌اندازی این پایگاه درباره ضرورت ایجاد آن اظهار داشت: اگرچه دانشگاه‌ها مرجع رسمی دانش هستند اما صنایع نیازها را تشخیص می‌دهند. اکنون یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته IT برای ورود به بازار کار IT به دلایلی از جمله قدیمی بودن سرفصل‌های درسی و به روز نبودن اطلاعات برخی اساتید و نبود آزمایشگاه‌های غیر مجهز و کافی، پس از پایان تحصیلات آکادمیک باید به آموزشگاه‌ مراجعه کند.

وی ادامه داد: در آموزشگاه‌ها نیز مشکلاتی از جمله کمبود تجهیزات شبکه باعث می‌شود افراد به خوبی آموزش نبینند و نتوانند به خوبی در حوزه شبکه کار کند و به متخصص تبدیل شود و این چرخه بیمار در حوزه شبکه ادامه داشته باشد. به این دلیل بسیاری از کسانی که برای اجرای پروژه‌های شبکه در نهادهای کشور استخدام می‌شوند دانش کافی درباره تجهیزات شبکه را ندارند. از این رو برای تکمیل چرخه دانش، نیاز به وجود یک پایگاه علمی و آموزشی به عنوان مرجعی برای دست‌یابی به این اطلاعات ضروری است.

عماد تصریح کرد: آمار 17 هزار بازدید کننده در یک ماه از این سایت که ابتدا به صورت آزمایشی بوده، نشاندهنده خلاء بزرگی در دانش شبکه و تجهیزات شبکه کشور دارد و همچنین آمار قابل توجه بازدیدکنندگان از دیگر کشورهای فارسی زبان نشان می‌دهد این پایگاه می‌تواند به عنوان مرجعی برای علاقمندان فارسی زبان خارجی به مباحث شبکه باشد.

این پایگاه در آدرس www.pazhnetwork.com در دسترس علاقه‌مندان به مباحث شبکه است.