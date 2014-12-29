هزینه 300 میلیونی هر شغل در صنعت/ تولید، اولویت اول بودجه94

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن‌پور در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه لوستر و چراغ‌های تزئینی در جمع خبرنگاران، با اشاره به تشکیل فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی گفت: نخبگان اصناف، مشاوران این فراکسیون هستند و امیدواریم بخش اصناف کشور بتواند در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته و نفت به نوعی تحریم شده است، بتوانند نقش مناسبی در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال 94 کل کشور، اولویت اصلی به تولید داخلی داده شده است و محور اصلی کار مجلس در تصویب این بودجه، توجه به تولید و صادرات کشور است، بنابراین باید تولیدکننده را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد هر شغل در بخش صنعت کشور، به 300 میلیون تومان هزینه نیاز دارد، تصریح کرد: این در حالی است که ایجاد هر شغل در بخش اصناف کشور بسیار کم هزینه‌تر و به ازای ایجاد هر شغل، 30 تا 50 میلیون تومان است.

به گفته حسن‌پور، در دولت گذشته وعده داده شده بود که بانک اصناف راه اندازی شود، اما این کار عملیاتی نشد، در حالیکه بانک اصناف می تواند پشتوانه مالی و معنوی مناسبی برای تولیدکنندگان بخش اصناف کشور باشد.

همچنین در ادامه ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: اشتغالزایی در بخش تولید لوستر بسیار بالا است و تولید هر لوستر می تواند حداقل 30 نفر را مشغول به کار کند، این در حالی است که طراحی، ریخته گری و برق کشی از جمله شاخه هایی هستند که با رونق این صنعت فعال می شوند.

وی افزود: هم اکنون قیمت هر لوستر از 20 هزار تومان تا ده میلیون تومان است که اکنون شرایط برای تولید رقابتی و صادرات مناسب برای این صنعت فراهم شده است.

همچنین اصغر حیدری، مدیر اجرایی نمایشگاه لوستر و چراغ‌های تزئینی نیز گفت: این نمایشگاه از 8 تا 13 دیماه سال جاری با حضور 175 شرکت برپا خواهد بود و تولیدات عرضه شده در آن، 80 درصد داخلی و 20 درصد تولید مشارکتی با کشورهای دانمارک، اتریش، ایتالیا و چین است.

وی افزود: اکنون با افزایش نرخ ارز، جذابیت برای صادرات محصولات این صنعت بسیار بالا رفته است و تولیدات ایرانی می تواند به کشورهای آفریقایی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز کشورهای همسایه صادر شود. این در حالی است که قیمت تولیدات غیرایرانی این صنعت بسیار بالا است و بنابراین کیفیت در کنار قیمت مناسب، مزیت رقابتی مناسبی را برای تولیدات ایرانی فراهم کرده است.