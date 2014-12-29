غیبت سه بازیکن در تمرین استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز استقلال از ساعت 11:30 در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد.

در تمرین امروز سجاد شهباززاده، میلاد فخر الدینی و مگویان غایب بودند و سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی تنها به دویدن دور زمین اکتفا نمودند. این سه بازیکن با اجازه کادر فنی در تمرین حضور نداشتند.

امیر قلعه نویی به همراه سایر اعضای کادر فنی هنگام دویدن بازیکنان جلسه چند دقیقه ای را برگزار کردند و بازیکنان پس از یک ساعت دویدن، زمین گلف را ترک کردند.

تمرین بعدازظهر این تیم با دستور سرمربی تعطیل شد و بازیکنان فردا در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را ادامه خواهند داد.