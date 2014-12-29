  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۲

غیبت سه بازیکن در تمرین استقلال

غیبت سه بازیکن در تمرین استقلال

سجاد شهباززاده، میلاد فخرالدینی و هرایر مگویان غایبین تمرین صبح بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز استقلال از ساعت 11:30 در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد.

در تمرین امروز سجاد شهباززاده، میلاد فخر الدینی و مگویان غایب بودند و سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی تنها به دویدن دور زمین اکتفا نمودند. این سه بازیکن با اجازه کادر فنی در تمرین حضور نداشتند.

امیر قلعه نویی به همراه سایر اعضای کادر فنی هنگام دویدن بازیکنان جلسه چند دقیقه ای را برگزار کردند و بازیکنان پس از یک ساعت دویدن، زمین گلف را ترک کردند.

تمرین بعدازظهر این تیم با دستور سرمربی تعطیل شد و  بازیکنان فردا در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را ادامه خواهند داد.

کد مطلب 2451583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها