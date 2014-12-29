۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

فلاح در پاسخ به مهر:

هیئت دولت امسال به مازندران سفر نمی‌کند/ افزایش بودجه استان در سال 94

ساری – استاندار مازندران درباره زمان سفر استانی دولت گفت: امسال دولت به استان سفر نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: با توجه به ماه های پایانی سال و ارائه فصل بودجه، سفر استانی دولت به مازندران امسال انجام نمی شود.

وی همچنین درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: همه شاخص های استان در سال ۹۴ در این بودجه افزایش یافته است و توجه خوبی به استان شده است.

استاندار مازندران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره هاب انرژی گفت: یکسری توافقنامه هایی با شرکت های مورد نظر در حال امضاء است و در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا شعار سال جاری در استان محقق شده است، گفت: در شرایطی که وجود داریم، استان مازندران در زمینه اقتصاد و فرهنگ موفق بوده است و به زودی شاخص های استان در همه زمینه ها به اصحاب رسانه ارائه می شود.

استاندار مازندران همچنین گفت: ما خود را سرباز ولایت می دانیم و تحت منویات رهبری هستیم و هرچه امروز در کشور داریم به برکت رهبری است.

وی با بیان اینکه، نباید اختلاف در جامعه ایجاد شود، گفت: محور در جامعه رهبری است و باید حول منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

