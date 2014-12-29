صدیقه چگونیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با لزوم ایجاد کتابخانه های تخصصی برای بانوان اظهار داشت: در ابتدا این نکته لازم به ذکر است که فرهنگ کتابخوانی از کودکی در وجود کودکان شکل می گیرد و با توجه تاثیر رفتارهای مادران در این زمینه می توان یکی از دلایل ایجاد کتابخانه های اختصاصی بانوان را تاثیر کتابخوانی مادران بر ذهنیت و رفتار آینده کودکان دانست.

وی افزود: از سوی دیگر ایجاد محیطی آرام و امن برای حضور بانوان ، خود در ارتقای فرهنگ کتابخوانی موثر است چراکه خانواده ها با اطمینان کافی به دختران و بانوان اجازه حضور در این مکان در ساعات مختلف روز را می دهند.

مدیر کتابخانه اختصاصی بانوان تاکید کرد: در کتابخانه های عمومی سالن اختصاصی مطالعه به شکل نوبتی در اختیار بانوان است و این در حالی است که در کتابخانه های اختصاصی، خانم ها در هر موقع که مایل بودند و تا زمان موردنیاز می توانند به مطالعه بپردازند.

ضرورت تعبیه تمامی امکانات رفاهی در کتابخانه های اختصاصی بانوان

وی اضافه کرد: همچنین مطابق استانداردهای دنیا به طور معمول در کتابخانه های اختصاصی تمامی امکانات رفاهی همچون تریا، کافی نت و غیره تعبیه شده است و بدین شکل بانوان با توجه به امنیت لازم و وجود امکانات کافی می توانند تا هر زمان که مایل بودند به همراه فرزندان خود در این مکان حضور پیدا کنند.

چگونیان ابراز داشت: با ایجاد زمینه های لازم به طور معمول مادران به همراه فرزندان خود در این مکان حضور یافته و با توجه به اینکه هر دو عضو سالن مطالعه هستند برای کودکان خود با خیال راحت کتاب می خوانند که در ایجاد علاقه کودک به این مکان فرهنگی و ایجاد پشتوانه فرهنگی کتابخوانی برای آیندگان بسیار تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: متولیان لازم است به این امر دقت کنند که برای ایجاد آرامش و امنیت در محیط کتابخانه امکانات هر کتابخانه اختصاصی متناسب با نوع مخاطبان و مراجعه کنندگان باشد و به طور مثال در کتابخانه های کودکان و یا بانوان تجهیزات مناسب سن کودکان مانند صندلی های خاص موجود باشد.

افتتاح کتابخانه اختصاصی بانوان با توجه به نیازسنجی جامعه

مدیر کتابخانه اختصاصی بانوان تصریح کرد: همچنین وجود کافی نت، امکان دسترسی به کتابخانه های دیجیتال و قرار دادن فن آوری های به روز در کتابخانه ها، تعبیه تجهیزات جانبی مانند کمد وسایل در ایجاد رغبت جامعه برای حضور در کتابخانه بسیار موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به موارد ذکر شده کتابخانه اختصاصی بانوان با توجه به نیازسنجی مخاطبان از حدود یک سال پیش افتتاح شده است تا بانوان بتوانند با آرامش بیشتر به مطالعه بپردارند.

چگونیان با بیان اینکه ایجاد این کتابخانه اختصاصی موجب علاقه مندی خانم ها برای حضور فعال تر در کتابخانه می شود، افزود: کتابخانه این مرکز به گونه ای تجهیز شده که علاوه بر کتاب های عمومی، کودک، نوجوان و بزرگسال کتاب های ویژه بانوان نیز برای استفاده بهتر خانم ها از این مرکز تدارک دیده شده است.