رئيس سبك فول كنتاكت كاراته درگذشت

به گزارش خبرنگار" مهر" فريدون مالكي كه هم درعرصه ورزش و هم درعرصه هنرفعاليت داشت روزدوشنبه دريك حادثه رانندگي درجاده تهران - ساوه درسن 39 سالگي دارفاني را وداع گفت.

وي كه مسئوليت سبك فول كنتاكت كاراته را برعهده داشت در سالهاي 91 و90 ميلادي قهرمان مسابقات حرفه اي شوت بوكسينگ جهان دركشورژاپن شده بود. حسين اوجاقي دارنده مدالهاي طلا، نقره و برنزجهان عليرضا مفتخري نايب قهرمان آسيا، جعفري فاني قهرمان آسيا زمرديان وويسه ازجمله شاگردان شناخته شده مالكي بودند.

وي در2 فيلم پروازازاردوگاه و شك ايفاي نقش نموده بود و قراربود دريك كارمشترك با مهدي فخيم زاده نيزشركت كند كه اجل مهلتش نداد.

گروه ورزشي خبرگزاري" مهر" اين ضايعه را به خانواده مالكي و جامعه ورزش و هنر تسليت مي گويد .روحش شاد، يادش گرامي.