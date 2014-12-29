به گزارش خبرگزاری مهر، مژده طباطبايى، مدير گالرى مژده با اعلام این خبر گفت: منوچهر نیازی يكى از معدود بازماندگان نقاشى های رمانتيك هنر مدرن ايران است كه 6 دهه پرثمر را در تاريخ نقاشى كشورمان به يادگار دارد. حضور آثارش در موزه هاى معتبر دنيا و مجموعه هاى خصوصى مهمى مانند ديويد راكفلر مويد اين نكته است. حق اين است كه با نشر اين تلاش مستمر، نسل امروز از اين سرمايه هاى بزرگ ملى بهره مند شوند.

او افزود: «خيزش خیال» عنوان اين كتاب ٨٨ صفحه اى تمام رنگى است که به دو زبان فارسى و انگليسى منتشر شده است و روند كارى و نيز نگرش هنرى استاد نيازى را در طول ٦٠ سال با زبان نقاشى مرور مى كند. ديگر نكته مهم اين كتاب ارائه یک تابلو از این هنرمند است كه در گنجينه موزه هنرهاى معاصر تهران نگهدارى مى شود و كمتر نمايش عمومى داشته است.

به گفته طباطبایی، در كنار آيين رونمايى كتاب و جشن تولد منوچهر نيازى در سلسله برنامه هاى «تولد ماه» موزه امام على (ع)، گزيده اى از آثار این هنرمند تا چهارشنبه ١٧ دى ماه روى ديوارهای اين موزه خواهد بود.

مدير گالرى مژده با قدردانى از حمايت هاى معنوى موزه هنرهاى معاصر تهران ، سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران، موزه هنرهاى دينى امام على و موسسه توسعه هنرهای تجسمى ابراز اميدوارى كرد مستند سازى در قالب فیلم و چاپ و انتشار كتب مجموعه آثار بزرگان هنر كشورمان به يك رويه مستمر بدل شود تا نسل امروز و آینده از پشتوانه هاى سترگ فرهنگى هنرى خود آگاهى يابند.

منوچهر نیازی متولد ١٣١٥ تبریز است. از ١٤ سالگی نزد اصغر پتگر، حسین شیخ، محمود اولیا و احمد اسفندیاری به یادگیری هنر نقاشی پرداخت. پس از آن وارد هنرستان کمال الملک شد و مدت 6 سال زیر نظر ویشکایی، حالتی، حسین بهزاد و داوودی حرفه نقاشی را ادامه داد. او همچنین هنر مدرن را زیرنظر جلیل ضیاپور، ترکیب بندی را نزد منوچهر شیبانی و تاریخ هنر و دنیای رنگ را از هوشنگ سیحون فراگرفت. او در این دوران مراحل رشد و کمال را سپری و آثار ارزشمندی خلق کرد. آثاری که در نمایشگاه های فردی و گروهی به نمایش در مي آمد و توجه منتقدان و مجموعه داران را به خود جلب مي کرد. به گونه اى كه تعدادی از این آثار برای موزه هنرهای معاصر خریداری شده است.

دور دوم زندگی و آثار منوچهر نیازی با سفر به نیویورک برای پيشبرد و تكميل هنر خود شكل گرفت. وی مدتی در کویینز کالج نیویورک در رشته تاریخ هنر به تحصیل پرداخت. نخستین نمایشگاهش در در گالری Beverly Wilshire بورلی هیلز ایالت کالیفرنیا، برگزارشد. پس از آن نمایشگاهی در گالری International برپا کرد و در مدت ٢٣ سال اقامت در آمریکا، آثاری ماندگار خلق کرد و چندین نمایشگاه فردی و گروهی برپا کرد.

نیازی پس از ٢٣ سال به وطن بازگشت. نگارخانه «نیازی» را که سال ها پیش در سن ٢٨ سالگی راه اندازی کرده بود، پس از مراجعت به وطن دوباره بازگشایی کرد. مروری بر آثار منوچهر نیازی، احمد اسفندیاری، مهدی ویشکایی، ایران درودی، مسعود عربشاهی، ژازه طباطبایی، پرویز کلانتری و سایر هنرمندان از جمله فعالیت های گالری «نیازی» در این سال ها بوده است.

او که در سال های جوانی نزد اولئين باغچه بان و فاخره صبا در هنرستان، موسیقی و اپرا کار کرده و با صدای باریتون در چندین اجرای اپرایی شرکت داشته است، موسیقی را چون منبعی الهام بخش در خلق آثارش به کار می گیرد. بیشتر آثار وی با الهام از موسیقی کلاسیک ، بویژه آثار بتهوون، وردی، موتسارت، شوبرت، امین الله حسین، پوچینی، چایکوفسکی و یوهان اشتراوس خلق شده است.

منوچهر نیازی تاکنون در بیش از ٢٤٠ نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور شرکت داشته و حداقل ٨٤ نمایشگاه انفرادی را در پرونده فعالیت های هنری خود دارد. وی در طول دوران حرفه ای اش، در نمایشگاه های متعدد و مهمی در گالری ها و موزه های استرالیا، فرانسه، انگلیس، آمریکا، ایران و دیگر کشورهای اروپایی و شرقی شرکت کرده و نقاشی های او در میان مجموعه های خصوصی افرادی چون دیوید راکفلر و دیگر افراد بنام و بسیاری از گالری ها و موزه های جهان نگهداری می شوند.

آيين رونمايى كتاب آثار و جشن تولد منوچهر نيازى در سلسله برنامه هاى «تولد ماه» موزه امام على (ع)، عصر جمعه ١٢ دى ماه ساعت ١٦ در اين موزه واقع در خيابان وليعصر، روبروى بزرگراه نيايش، بلوار اسفنديار، شماره ٣٥ برگزار مى شود.

