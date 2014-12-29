به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد بهنام صادقي صبح دوشنبه در نشست هماهنگي حمل و نقل جاده‌اي و پليس راه‌هاي استان بوشهر اظهار داشت: در سال های اخیر طرح‌های مختلفی در استان بوشهر به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: تعامل و همراهی و همکاری مستمر بین دستگاه‌های مختلف در زمینه حمل و نقل و ترافیک نقش بسیار مهمی در کاهش مخاطرات و افزایش کارایی این بخش خواهد داشت و باید از همه ظرفیت‌ها در این بخش استفاده شود.

جانشين قرارگاه پليس راه استان بوشهر با تاکید بر لزوم تعامل بين بخشی حمل و نقل جاده اي و پليس راه استان، اذعان داشت: برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در زمینه تبادل نظر كارشناسان و هماهنگی بیشتر داشته باشد.

وی ادامه داد: هم اکنون بخشی از راه‌های استان بوشهر به سیستم‌های کنترل هوشمند سرعت مجهز هستند که باید تلاش شود تا در دیگر محورهای مواصلاتی استان بوشهر نیز شاهد اجرای این سیستم‌ها باشیم.

صادقی به بیان مزایای اجرای این سیستم‌های هوشمند پرداخت و افزود: کاهش تصادفات جاده‌ای از جمله مهمترین مزایای این سیستم‌های هوشمند است که از زمان نصب این سیستم‌ها شاهد نتیجه بخش بودن آن هستیم.

جانشين قرارگاه پليس راه استان بوشهر حضور فعال‌تر پلیس در محورهاي فرعي و روستايي را به عنوان بخشی از مزایای نصب دوربین‌های کنترل سرعت عنوان کرد و بیان داشت: باید با هماهنگی مناسب زمینه عبور و مرور و حمل و نقل ایمن را در راه‌های استان فراهم سازیم.