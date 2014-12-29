احمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مستند «دین زاو» که به تهیه کنندگی شبکه سوم سیما ساخته شده است، گفت: این مستند به معنای شکاف و زاویه گرفتن در دین است و درباره تکفیری ها و سلفی هاست.

وی ادامه داد: سبک این کار تاریخی و پژوهشی است و در آن 8 سند رونمایی می شود که اقدامات گروهک هایی چون سلفی ها و تکفیری ها را نشان می دهد.

داعش همان وهابیت است

این مستندساز با اشاره به یکی از ویژگی های «دین زاو» عنوان کرد: از جمله کارهای مهمی که ما در این مستند انجام می دهیم این است که فرقه های مختلف را برای مخاطب تعریف می کنیم و توضیح داده می شود که هرکدام از اینها چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند البته این فرقه های مختلف همچون وهابی ها، سلفی ها، تکفیری ها، داعش و.... همه رویکرد یکسانی دارند به طور مثال داعش همان وهابیت است زیرا وقتی تفکر، خواسته و عملکرد این گروه ها را بررسی می کنید می بینید یکی است.

کارگردان مستند «بهشت ماندنی است» بیان کرد: یکی از مهمترین ویژگی های داعش این است که به شکل پیشرفته ای عمل می کند و از نظر تبلیغات، مستندسازی، کار خبری و حتی شبکه های تلویزیونی که دارند بسیار حرفه ای هستند. سرکرده های این گروهک تحصیلات عالیه دارند و جوانان و نوجوانان کم سواد و ناآگاه را به خود جذب می کنند.

داعش از خلا دینی و کم سوادی افراد استفاده می کند

وی اضافه کرد: این گروهک ها از خلا دینی و کم سوادی افراد استفاده می کنند و جایی را که ما از جبهه های خود خالی کرده ایم بنا به خواسته خود پر می کنند.

کارگردان مستند «دین زاو» درباره چگونگی جذب مردم به داعش بیان کرد: اینها از طریق تکنولوژی ها و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تبلیغات گسترده ای برای خود راه انداخته اند. حتی اپلیکیشن های مختلفی برای اندروید و سایر نرم افزارهای موبایلی و رایانه ای ایجاد کرده اند تا کاربران استفاه کنند و همه می دانند که هزینه اینها از طریق عربستان، قطر، انگلیس و صهیونیست ها تامین می شود.

اروپایی ها و آمریکایی ها می خواهند مردم از اسلام منزجر شوند

ابراهیمی به فهم غلط گروهک داعش توسط مردم ناآگاهی که به آنها جذب می شوند اشاره و عنوان کرد: ماهیت اقدامات این افراد برای ما ایرانی ها مشخص است اما خودشان و حتی بعضی از مردمی که به آنها جذب می شوند، فکر می کنند در حال ثواب کردن هستند. ما اقدامات آنها را انتحاری می خوانیم اما خودشان آن را استشهادی می دانند و معتقد هستند که طلبه دینی و مجاهدند و ریشه همه این مسایل به اروپایی ها و آمریکایی ها برمی گردد که می خواهند با چنین اقداماتی مردم از اسلام منزجر شوند.

این مستندساز در پایان عنوان کرد: مستند «دین زاو» در ماه رمضان امسال فیلمبرداری شد و در آینده ای نزدیک به شبکه سوم سیما تحویل داده می شود.