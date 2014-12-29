به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در نشست مشترک با مسئولان هیئت‌های ورزشی قم و تشکل‌های جوان اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به دنبال واگذاری امور مربوط به مردم به خودشان بوده است و عقیده دارد توان پرداختن به همه مسائل مالی و حتی غیر مالی در دولت‌ها نیست.

وی عنوان کرد: گذشته و سوابق نشان می‌دهد هر جا دولتی‌ها وارد کار و امور مربوط به دولت شدند کار خوب پیش نرفت برای مثال اگر در طرح مسکن مهر تسهیلات را به خود مردم داده بودیم اوضاع بهتر جلو می‌رفت و مشکلات کمتری پیش می‌آمد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: بودجه ای که در اختیار وزرات ورزش قرار می‌گیرد ۱۵۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن به وزرات داده نمی‌شود و در ‌‌نهایت ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تخصیص داده می‌شود که۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان از این پول برای تیم‌های ملی هزینه می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: اگر ورزش را در ۴ حیطه مد نظر قراردهیم ورزش همگانی که گستره‌ای است به اندازه ایران بزرگ، ورزش تعلیم و تربیتی درباره دانش آموزان و دانشجویان، و سپس ورزش قهرمانی و در ‌‌نهایت ورزش حرفه‌ای را پیش رو داریم.

گودرزی تصریح کرد: ما باید این ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه وزارت را برای تمام مردم ایران هزینه کنیم و در اصل، بخش اعظم را برای ورزش همگانی در نظر بگیریم و سپس به ترتیب مقادیر کمتری برای هر شاخه اختصاص دهیم و به این نکته توجه کنید که در تمام دنیا ورزش حرفه‌ای را بخش خصوصی اداره می‌کند در حالی که در ایران ورزش حرفه‌ای بخش اعظم بودجه دولتی را به خود اختصاص می دهد و این اشتباه است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در دولت قبلی روزانه ۲ میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت در روز می‌فروختیم که الان نفت ما شده ۵۵ دلار که اجازه فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز هم نداریم و این بدان معنی است که قدرت مالی این دولت یک چهارم دولت‌های گذشته است.

گودرزی بیان کرد: امروز می‌بینیم که در هر بیابانی یک کلنگی زده شده بدون اینکه به فکر این باشند که بودجه احداث این طرح می‌خواهد از کجا تامین شود و مطالباتی بر دوش دولت اضافه شده که کار را دشوار کرده است.

وی تاکید کرد: حمایت از بخش خصوصی در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد و ما به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها این اجازه را داده‌ایم که با همکاری با بخش خصوصی و امتیاز دادن به آن، پروژه‌های ناتمام را تمام کنند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: اگر متقاضی برای واگذاری زمینی که نیمه کاره در اختیار بخش دولتی است وجود دارد و بخش خصوصی می‌خواهد و می‌تواند آن را در اختیار بگیرد ما باید استقبال کنیم اما دولت همیشه بزرگ‌ترین رقیب برای خصوصی بوده و مالیات بر ارزش افزوده بخش خصوصی را کنار می‌زند در حالی که تصمیمات و مصوبات ما باید جاذب بخش خصوصی باشد.

سرانه ورزشی ۴۱ سانتی متر در قم خوب نیست

گودرزی خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده‌ایم که مالیات بر ارزش افزوده باشگاه‌های ورزشی حذف شود البته نظر دولت این است که باید اتکا بر نفت کاهش یابد و درآمدهای داخلی از حوزه دولت باشد و این دیدگاه از گذشته بوده و هنوز عده‌ای به ورزش به عنوان پدیده‌ای فانتزی و هزینه بر نگاه می‌کنند اما شرایط در آینده و به تدریج تغییر می‌کند.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: سرانه ورزشی ۴۱ سانتی متر در قم سرانه خوبی نیست البته که گفته می‌شود قرار است در پایان برنامه ۵ ساله به یک متر برسد البته فکر می‌کنم این افق و دورنما و رساندن آن به عدد یک متر، تحلیلی علمی نبوده یا حداقل من مرجع علمی برای آن نیافتم.

گودرزی افزود: ما در گذشته توان خود را در امر توسعه درست ندیده‌ایم و به همین دلیل در شهر ۱۵ هزار نفره، استادیوم ۵ هزار نفره برنامه ریزی کرده‌اند و این ناشی از استراتژی‌های بدفرجام و اشتباه است و حتی می‌بینید که برخی از این پروژه‌ها مخروبه هستند و امکان اتمام آن‌ها نیست.

وی اظهار داشت: خیرین در کشور ما خوشبختانه بسیار زیاد هستند که در امر مدرسه سازی و بیمارستان سازی فعالیت می‌کنند و اگر بدانند که به فرموده رهبر معظم انقلاب، امروز امر به ورزش امر به معروف است، وارد ورزش می‌شوند و کافی است این خیرین شناسایی و سازماندهی شوند.