۱۸ پژوهشگر برتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی که در تالار امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی برگزار شد، از برگزیده های این جشنواره با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تقدیر شد.

حسین بهنیا از پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دکتر محسن نفر از مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری، حمید احمدیه مرکز تحقیقات چشم، عباس عباس زاده از دانشکده پرستاری و مامائی، جلال پوراحمد جکتاجی از دانشکده داروسازی، محمد بیات از دانشکده پزشکی، شاهین یزدانی مرکز تحقیقات چشم، مژگان رضایی کنوی از مرکز تحقیقات چشم، شاهین شادنیا از دانشکده پزشکی، فریبا خداقلی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب، امیرمحمد مرتضویان از انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، معصومه رجبی بذل از دانشکده پزشکی، محمدامین پورحسین قلی از مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد، عبدالرضا محمدی از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، سوده غفوری فرد از دانشکده پزشکی، محمدهادی رادفر از مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری، مهندس محسن جان ملکی از مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت و دکتر احسان ناظم الحسینی مجرد از مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد از پژوهشگران برگزیده این دوره از جشنواره بودند.

این پژوهشگران با رتبه های علمی استاد، استادیار و دانشیار در گروه های آموزشی بالینی و پایه بودند.

در این دوره از جشنواره، مقاله برگزیده به فهیمه رمضانی تهرانی از پژوهشگاه علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم تعلق گرفت.

همچنین در بخش کتاب های برگزیده، دو کتاب با عنوان اصول سیستم های تصویربرداری پزشکی در بخش کتب تالیفی و آزمون های بیوشیمیایی تشخیص در باکتری شناسی پزشکی این در بخش کتب ترجمه ای از کتاب های برگزیده پانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی است.

همچنین محمدرضا مسعودی‌نژاد به عنوان مخترع برگزیده انتخاب شد.

در این جشنواره مجله برگزیده در مرکز تحقیقات گوارش و پیوند کبد، همچنین دانشجویان برگزیده با نام های علی کبیر و محمدمهدی حیدری در این مراسم تقدیر شدند.