نظام اسلامی برنامه های استکبار را به چالش کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نایینی پیش از ظهر دوشنبه در همایش ۹ دی روز بصیرت و میثاق با ولایت در مجتمع فرهنگی اهل بیت ساری اظهار داشت: اراده جهانی از سالها قبل از انقلاب اسلامی بر این بوده که از شکل گیری نظام های دینی جلوگیری کند.

رئیس ستاد ۹ دی کشور افزود: در سال ۵۷ با راهنمایی ها و رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر خلاف برنامه ریزی های استکبار جهانی، انقلاب اسلامی با اتکا بر ارزش های دینی و حمایت مردم شکل گرفت و برنامه ریزی های غرب را برهم ریخت.

وی در ادامه گفت: از همان روزهای اول شکل گیری نظام جمهوری اسلامی معارضه و دشمنی با نظام شروع شد و تا امروز ادامه داشته و فقط در دوره های مختلف ابزار و وسیله فرق کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: نظام جمهوری اسلامی با همه نظامها تفاوت چشمگیر و تفکر متفاوتی داشته است چراکه تمام ابعاد و برنامه های استکبار را در منطقه به چالش کشیده است.

نایینی تصریح کرد: معارضه و دشمنی استکبار و غرب زمانی با جمهوری اسلامی به پایان می رسد که یا دشمن از خواسته هایش دست بر دارد یا ایران از آرمان هایش بگذرد و راه سوم هم این است که آن چنان قدرت خود را افزایش دهیم که هیچ قدرت و تهدیدی بر روی دولت تاثیر نداشته باشد.

وی متذکر شد: دولت ایران هرگز از آرمانها و اهدافش کوتاه نمی آید که اگر قرار بود کوتاه بیاید هرگز انقلاب نمی کرد.

این تحلیل گر جنگ نرم در بخش دیگر تاکید کرد: از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱ ساختار قدرت در دنیا دو قطبی بود بلوک شرق و غرب و همه مولفه های قدرت قدرتمند بودند و با قدرت نظامی قابل حذف نبودند.

نایینی خاطرنشان کرد: دشمنی ها از ابتدای انقلاب اسلامی با ایران در شکلهای مختلف صورت گرفته است ۸ سال جنگ تحمیلی، فشار، تحریم، جنگ نرم فرهنگی، همه مدل جنگ رابر علیه نظام جمهوری اسلامی به میدان آوردند.

وی با اشاره به ۸ سال جنگ در ۱۸۰۰ کیلومتر از مرزهای ایران افزود: جنگ یک تهاجم همه جانبه در شرایطی که آمادگی نظامی مهیا نبود زیر ساختهای کشور شکل نگرفته بود و پایه های نظام مستحکم نشده بود صورت گرفت.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی روز به روز رشد کرد و بالنده تر شد و دشمن نیز متناسب با این بالندگی و پیشرفت ابزارها و روشهای تهاجمی خود را تغییر داد.

نایینی خاطرنشان کرد: در شرایطی که در کشور ثبات سیاسی حاکم نشده بود غرب بابرنامه ریزی های از قبل شده می خواست ۳ روزه خوزستان را تصرف کند و این اتفاق در شرایطی که ما برای تامین صلاح دچار مشکل بودیم و زیر ساخت نظامی پیشرفته ایم نداشتیم با شکست روبرو شد.

وی در بخش دیگر افزود: امروزه ایران با پیشرفتی که در ساخت سلاح استراتژیک کرده و به قدرت نظامی منطقه تبدیل شده و به خود کفایی رسیده به چالش می کشانند.

این تحلیل گر جنگ نرم اظهار داشت: سوالی که دشمن در پایان جنگ ۸ ساله از خودکرد، این بود که چه شد با وجود برنامه ریزی بلند مدت و حمایت همه جانبه دنیا به نتیجه نرسیدیم؟

وی افزود: تشکیل دهها اتاق فکر انتشار مقالات مختلف، به کار گیری اندیشمندان نظامی در حمله به ایران با شکست روبرو شد و اعتراف کردند محاسبات ما غلط بود، چراکه قدرت سیاسی، و نظامی را برآورد کرده بودند ولی قدرت ولایت فقیه و بسیج گری مردم را در محاسبات خود نیاورده بودند.