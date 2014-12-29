تشييع ۵ شهيد گلگون كفن مقابله با سارقین در گلپايگان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شهرستان گلپایگان رنگ و بوی دیگری داشت، رنگ و بوی دوران دفاع مقدس، آن دورانی كه شهیدان والامقام دفاع مقدس بر دوش مردم خداجوی این دیار با شعار «لا اله الاالله» و «الله اكبر» تشییع می شدند.

امروز جوانان و نوجوانانی كه آن دوران را ندیده و تجربه نكرده بودند با خیل عظیم جمعیت زن و مرد برای تشییع پیكرهای پاك و مطهر شهیدان گلگون كفن و ایستاده در مقابل ظلم و جور و شرارت همراه بودند.

آسمان هم دیشب به حال این شهیدان گریست و با دانه های بارانی خود را شریك غم مردم این دیار در مراسم وداع با آنان كرد؛ اما مردم شهید پرور و همیشه در صحنه شهرستان گلپایگان در صف های متحد و یكپارچه امروز در مراسم تشییع ۵ شهید شرارت حضور پررنگ و معنا داشتند.

گلپایگان امروز یكپارچه تعطیل بود، كسبه، بازاریان، كارمندان دوایر دولتی و ارگان ها همه و همه آمده بودند تا از حافظان نظم و امنیت قدردانی كنند.

سیل جمعیت تشییع شهدای جان بركف نیروی انتظامی سرهنگ محمد هاشمی جانشین فرماندهی انتظامی، سروان سید مجید مهدوی، سرباز وظیفه حسین صبوحی با دو شهید پدر و پسر( زیبایی) از روستای دُر كه در مقابله با اشرار و سارقین به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند از مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان شروع و پس از طی زمانی حدود دو ساعت در خیابان های هفده تن و امام خمینی (ره) گلپایگان تا میدان شهدای ۱۷ شهریور را تشییع كردند.

آیین تشییع شهدای جان بركف نیروی انتظامی و دو شهید از روستای دُر، پس از تشییع و برگزاری نماز بر پیكر آنان كه از سوی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا اسماعیلی امام جمعه گلپایگان خوانده شد، برای خاكسپاری به شهرستان خوانسار و روستای دُر و آرامستان قاضی زاهد گلپایگان رهسپار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم شهرستان های گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی پس از پایان تشییع شهدای گرانقدر ضمن اعلام پیام تسلیت مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسئولین امنیتی و انتظامی كشور خواستار تقویت امكانات و تجهیزات لجستیكی و نیروی مورد نیاز به جهت قرار داشتن شهرستان گلپایگان در حوزه دو استان دیگر شد.