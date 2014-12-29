ایجاد باکس کتاب و مطبوعات در اتوبوس های تبریز برای ترویج کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله فیروزیان دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: موضوع فرهنگ عمومی و استفاده از کتاب همواره یکی از دغدغه ها مسئولان بوده و این طرح نیز بر همین اساس همزمان با سال فرهنگ و اقتصاد و در راستای مشارکت در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در اتوبوس های مسیر ولیعصر به صورت آزمایشی توسط شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه میانگین حضور شهروندان تبریزی در اتوبوس ها حداقل ۲۰ دقیقه است، اظهار داشت: اتوبوسرانی تبریز برای استفاده بهینه شهروندان و مسافران از این زمان، در سال فرهنگ و اقتصاد باکس های کتاب و مطبوعات را برای نخستین بار در اتوبوس های این مسیر نصب کرده تا علاوه بر وظایف ذاتی خود، قدمی در جهت ارتقای فرهنگی جامعه بویژه در حوزه کتاب و کتابخوانی نیز بردارد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در پایان با اعلام آمادگی این شرکت برای استفاده از تولیدات فرهنگی ادارات و ارگان ها بویژه نهادهای فرهنگی جهت توزیع و استفاده در اتوبوس ها تصریح کرد: وجود ۴۳۳ دستگاه اتوبوس در بخش خصوصی و ایجاد باکس فرهنگی در این تعداد اتوبوس، فرصت و ظرفیت مناسبی برای اجرای این طرح است و امیدواریم در آینده با همکاری نهادهای فرهنگی شاهد اجرای کامل این طرح باشیم.