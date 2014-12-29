برگزاری کارگاه «رویکردی بدیل در تعامل نظریه و روش شناسی درعلوم انسانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم کارگاه «رویکردی بدیل در مورد تعامل نظریه و روش شناسی درعلوم انسانی»برگزار می‌کند.

این کارگاه با حضور: پروفسور سید فرید العطاس (استاد جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور) در محل تالار اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی واقع در تهران، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، برگزار می شود.

علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۳ با شماره تماس ۰۹۳۷۸۵۶۱۵۱۳ و یا پست الکترونیکی abbasi۱۳۹۳.khu@gmail.com تماس حاصل نمایند.