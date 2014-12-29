صالحی به کلیسا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز (8 دیماه) در آستانه سال جدید میلادی در جمع هیاتی از کلیسای ارامنه در تهران بازدید و با اسقف اعظم ارامنه تهران دیدار و گفتگو کرد.
معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در این دیدار ضمن تبریک سال نو میلادی و با اشاره به تاریخ طولانی حضور ارامنه در ایران و روابط آنها با مردم ایران گفت: مردم ایران، ارامنه را از خود جدا نمیبینند و در طول تاریخ نیز روابط حسنهای با یکدیگر داشتهاند.
به گفته وی، در برهههای حساس تاریخی نیز اعم انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و ... جمعیت ارامنه در کنار ملت ایران حضور داشتهاند و به نقش آفرینی پرداختهاند و در زندگی روزمره نیز هیچ جدایی بین مردم ایران و جمعیت ارامنه وجود ندارد.
صالحی با تاکید بر نگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع اقلیتهای قومی و مذهبی گفت: انقلاب اسلامی همواره به اقوام و قومیتها توجه داشته است. در حال حاضر نیز جمعیت ارامنه منافع ملی ایران را بر هر موضوع دیگری مقدم میدانند و با همین نگاه شرایط ملی و مناسبات را درک کردهاند.
معاون امور فرهنگی با اشاره به فعالیتهای دفتر مجامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:دفتر مجامع نیز تلاش میکند پل ارتباطی میان جمعیت ارامنه و مسئولان باشد و در حل مشکلات آنها تلاش خواهد کرد. البته دولت تدبیر و امید نیز بر همگرایی بیشتر میان اقوام و جامعه تاکید دارد و با این نگاه به برنامهریزی میپردارد.
در این دیدار اسقف اعظم سبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه در تهران درباره موضوعات فرهنگی به صحبت پرداخت و از تلاش بیوقفه مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات ارامنه و دیگر اقلیتهای دینی قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش، در این دیدار آقایان روبرت بگلریان نماینده ارامنه جنوب کشور در مجلس، کارن خانلری نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس، مسئولین شورای خلیفهگری ارامنه تهران، علی فریدونی مدیرکل دفتر مجامع، داریوش رضوانی و علی علیپور معاونین دفتر مجامع و سعید تقوی مسئول اداره اقلیتهای دینی حضور داشتند.
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