مهمترین وظیفه دانشجویان رمزگشایی و روشنگری نسبت به ۹ دی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نجفی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت ۹ دی گفت: اهل رسانه در مورد انعکاس ۹ دی رسالتی به دوش دارند که امیدواریم در این راه موفق شوند.

مسئول بسیج دانشجویی همدان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای پوشش این جلسه به بیشتر رسانه های استان اطلاع رسانی شده است، ابراز داشت: اما سیاست برخی رسانه ها نپرداختن به ۹ دی است.

نجفی با تاکید بر اینکه ۹ دی یک حادثه ملی بود، عنوان داشت: ۹ دی حادثه ای نبود که تازه ثبت شده باشد هرچند در این مورد گرایش ها و نوع نگاه ها متفاوت بوده و ۹ دی باید موشکافی شود.

وی با اشاره به اینکه ۹ دی یک حادثه بزرگ است، ادامه داد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری حتی تحلیلگران بین المللی نیز ۹ دی را تحلیل می کنند.

مسئول بسیج دانشجویی همدان در ادامه افزود: کسانیکه از حادثه ۹ دی تحلیل درستی داشتند بر این باورند که بزرگی فتنه ۸۸ نشان می دهد که این فتنه کار دو نفر نبوده بلکه جریانی پیچیده و گسترده است.

نجفی با اشاره به اینکه اصلیترین حماسه سازان ۹ دی مردم بودند، بیان داشت: یکی از خواص سکوت کرد و برخی هم قصد گرفتن ماهی از آب گل آلود را داشتند اما باز هم بار نظام اسلامی را مردم به دوش کشیدند.

مردم بر اساس پیوند قوی با مقام معظم رهبری، پیام رهبری را لبیک گفتند

وی با تاکید بر اینکه مردم بر اساس پیوند قوی با مقام معظم رهبری، پیام رهبری را لبیک گفتند، ابراز داشت: برخی در دانشگاه به دنبال التهاب آفرینی بوده و برخی جریانات دانشجویی را پیاده نظام خود کرده بودند.

مسئول بسیج دانشجویی همدان در این خصوص افزود: در حال حاضر برخی باز هم بر همان روال خود پافشاری می کنند.

نجفی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نتیجه پیوند قوی مردم با رهبری پای صحنه آمدن مردم و رقم زدن حماسه عظیم ۹ دی بود، گفت: حب اهل بیت و امداد غیبی از جمله عواملی بود که موجب حماسه مردم در ۹ دی شد.

مسئول بسیج دانشجویی همدان در ادامه با بیان اینکه فضاهای دانشجویی تحلیل های مختلفی درباره ۹ دی دارند، افزود: اصلیترین کار دانشجویان رمزگشایی از ۹ دی و روشنگری نسبت به فتنه ۸۸ است که عده ای جاهلانه و عاقلانه در این کار دست داشتند.

وی خواستار بزرگ داشتن حادثه ۹ دی شد و اظهار کرد: بسیاری حماسه ۹ دی را یک حادثه جزئی تلقی می کنند در صورتی که رهبر معظم انقلاب به زنده نگه داشتن ۹ دی تاکید داشته و این روز را یوم الله می داند.

در رئوس فتنه ۸۸، آمریکا و اسرائیل قرار دارند که به اشتباه افراد دیگر تلقی می شوند

نجفی از بزرگترین رسالت های مسئولان را آشنا کردن مردم با بصیرت و افزایش فهم مردم نسبت به مسائل مختلف عنوان کرد و گفت: در رئوس فتنه ۸۸، آمریکا و اسرائیل قرار دارند که به اشتباه افراد دیگر تلقی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه امروز دانشجویان تحلیل کاملی از ۹ دی دارند، گفت: اگر امروز دانشگاه ها را به عنوان سدی در برابر فتنه ها بنامیم اشتباه نکرده ایم چرا که یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب تحلیل مناسبت ها توسط دانشجویان است.

نجفی همچنین در مورد برنامه های تشکل های دانشجویان همدان در ۹ دی گفت: برگزاری تجمع دانشجویی، سخنرانی و قرائت بیانیه و محکوم کردن فتنه ۸۸ و نشست مطبوعاتی و شرکت در تجمع سراسری ۹ دی و راهپیمایی از جمله برنامه های دانشجویان است.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی توسط بعضی افراد به لبه پرتگاه رسید، اظهار داشت: سران فتنه باعث به وجود آوردن هشت ماه هزینه و افزون بر ۶۳ میلیارد تومان ضرر به کشور شدند که این روز نباید فراموش شود.

محمد علی مرادیان با تاکید بر اینکه فتنه ۸۸ باعث شهید شدن ۴۰ نفر از هموطنان شد، تاکید داشت: این واقعه باید سینه به سینه و نسل به نسل به نسل های آینده منتقل شود و جنبش دانشجویی نیز تا جایی که توان دارد آن را تبیین خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مردم با حضور در صحنه فتنه ۸۸ را تشیع جنازه کردند، ادامه داد: در فتنه سال ۸۸، عده ای از انسان های لاقید به آرمان ها، ارزش های انقلاب اسلامی و اهل بیت توهین و به نظام هجوم آوردند.