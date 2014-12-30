دیوار باغ نگار ستان تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر،باغ نگارستان به عنوان یکی از بکرترین و مهمترین باغ های مرکزی تهران نزدیک میدان بهارستان واقع شده و مدت زمان زیادی نیست که دانشگاه، در آن را به روی مردم برای بازدید باز کرده است. این باغ با همان درختان قدیمی اش همچنان محل دنجی برای تهرانی ها به شمار می آید. باغی که محمد شاه در آن بر روی تخت طاووس تاج گذاری کرد.

اما به تازگی بخشی از دیوار این باغ از سمت خیابان تخریب شده و به جای آن دری برای ورود و خروج کار گذاشته اند. این درحالی است که باغ با همه درختان و در و دیوارهایش با شماره 2082 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده و دخل و تصرف و تغییر در آن خلاف مقررات میراث فرهنگی است.

این موضوع توسط برخی از مسئولان شهرداری منطقه 12 مورد انتقاد قرار گرفته ولی هنوز سازمان میراث فرهنگی متوجه آن نشده است!

اکنون این بخش از این باغ به عنوان گالری آثار نقاشی کمال الملک و شاگردانش کاربری دارد و هنوز برای آن کاربری مشخصی تعیین نشده است.

باغ نگارستان به عنوان یکی از بناهای تاریخی در تملک دانشگاه تهران قرار دارد و ریاست آن بر عهده مدیرکل موزه های دانشگاه است.