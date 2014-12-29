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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۷

بزرگ نیا:

سند توسعه گردشگری تپه باستانی کلار تهیه شود

سند توسعه گردشگری تپه باستانی کلار تهیه شود

کلاردشت - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به قدمت بالای تپه تاریخی کلار بر لزوم حفاظت و تهیه سند توسعه گردشگری تپه باستانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه گردشگری در کلاردشت افزود: برای تپه کلار باید یک سند توسعه گردشگری تعریف شود.

وی با بیان اینکه صنعت و کشاوزی امری مهم است ادامه داد: این درحالیست که محوریت توسعه استان گردشگری است و نباید تاسیسات مقصد گردشگری باشد.

وی اظهار داشت: کشاورزی یک محصول جدی برای گردشگری می تواند داشته باشد اما تا امروز هیچ کار علمی در این زمینه صورت نگرفته است.

بزرگ نیا با اشاره به رشد ساخت و ساز در شهرستان کلاردشت یادآور شد: با توجه به ساخت و سازها، کلاردشت هنوز زیبایی خود را از دست نداده است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه تپه کلار از قدمت بالایی برخوردار است گفت: هر کجا اقوام کاس ها و مازنی ها هستند از همین منطقه هستند.

کد مطلب 2451617

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