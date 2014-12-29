راهپیمایی اربعین‌ حسینی از جنس ۹ دی بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همایش پاسداشت حماسه نهم دی ماه که به همت انجمن روزنامه نگاران مسلمان در لانه جاسوسی برگزار شد با اشاره به حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، اظهار داشت: ما در آن زمان مایل بودیم که اگر در انتخابات تقلب شده است این موضوع را به اطلاع شورای نگهبان و مقام معظم رهبری گزارش بدهیم تا این ننگ تقلب به دامن نظام نوشته نشود.

وی افزود: ما با هیاتی که در آن حجت الاسلام رحیمیان نیز حضور داشت بیش از ۵ روز تمام با مدعیان تقلب درخواست مذاکره داشتیم و اعلام می کردیم که بگویید در موضوع تقلب کدام صندوق ها باید بازرسی شود و در کدام صندوق آرایی ریخته شده است که غیر واقعی است.

حداد عادل تاکید کرد: آنها حاضر نشدند ادعای خود را محک بزنند اما در عین حال با احساسات مردم بازی کردند و در بخشی از تهران روز و شب با سوار شدن بر موج احساسات تنش ایجاد کرده، آشوب راه انداختند و غارت و کشته هایی را بر جای گذاشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به روش مدیریت مقام معظم رهبری در برخورد با مسئله ادعای تقلب در سال ۸۸ اشاره کرد و افزود: روش رهبری در این موضوع این بود که از روز اول با ملاطفت نصیحت و احترام می کردند و در روز دیگری از نمایندگان کاندیداها دعوت کردند و گفتند هر چه در دل دارید بگویید.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، اظهار داشت: زبان مقام معظم رهبری در آن نماز جمعه تاریخی، زبان عقل و خرد بود و آنچه که ایشان می گفتند از روی استدلال و منطق بود.

حداد عادل خاطرنشان کرد: رهبری در آن زمان توضیح می دادند که باید به قانون عمل کرد و خلاف قانون مقدمه دیکتاتوری است؛ سخنرانی ۲۹ خرداد ۸۸ رهبری فراموش نمی شود و باید بارها این سخنرانی را خواند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استدلال رهبری خطاب به سران فتنه این بود که آنچه امروز انجام می دهید و قشون کشی می کنید باعث به وجود آمدن حوادث و ریختن خون بسیاری افراد می شود و آیا حاضرید مسئولیت خون هایی که ریخته می شود را برعهده بگیرید.

وی گفت: رهبری از آن جریان تقاضا کردند که اقدامات خود را متوقف کنند اما مشاهده کردیم که آن جریان اقدامات خود را بعد از نماز جمعه تاریخی ۸۸ هم ادامه داد.

حداد عادل گفت: این جریان روز قدس سال ۸۸ شعار «نه غزه، نه لبنان» سر داد، وقتی ۱۳ آبان فرا رسیدن آقایان مدعی تقلب بیانیه دادند و اصلا به موضوع اصلی آن روز یعنی تسخیر لانه جاسوسی اشاره ای نکردند و در روز ۱۶ آذر هم شعار علیه جمهوری اسلامی سر دادند و از فرصت روز عاشورا سوء استفاده کردند که در نهایت مردم با جمع بندی که داشتند کاسه صبرشان لبریز شد و حماسه ۹ دی را خلق کردند.

وی با بیان اینکه مردم در حماسه ۹ دی اعلام کردند که با انقلاب اسلامی آنها بازی شده است، گفت: وقتی مردم دیدند این جریان روی عبارت جمهوری اسلامی علامت ضربدر کشیده است فهمیدند هدف این جریان حمایت از جریان استکباری است؛ مردم در آن زمان متوجه شدند که جریان فتنه قصد حمایت از نظام سلطه را دارد و به همین دلیل با یک جمع بندی صحیح بساط فتنه گری آنها را جمع کردند.

حداد عادل روز ۹ دی را امتحان برای ملت ایران خواند و گفت: ملت در این امتحان سربلند و سرافراز بیرون آمد اما خواص سربلند بیرون نیامدند، یا سکوت کردند، یا دوپهلو صحبت کردند و به صورت شفاف موضع نگرفتند.

وی با بیان اینکه ۹ دی را نباید فراموش کرد، افزود: راهپیمایی اربعین امسال در کربلا از جنس ۹ دی بود و روح ۹ دی که همان اظهار ارادت به امام حسین (ع) است در راهپیمایی امسال اربعین متجلی شد.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: امروز حامیان جریان فتنه در روزنامه های خود از درج خبر راهپیمایی اربعین حسینی امسال دریغ می ورزند و باید نگران بود که روزی کشور به دست چنین افکاری سپرده شود که حتی حاضر نیستند این حادثه باعظمت را پوشش دهند.