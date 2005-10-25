احداث مترو اصفهان نيازمند 6 هزار ميليارد ريال اعتبار است

به گزارش خبرگزاري مهر، شهردار اصفهان در ديدار با استاندار جديد اصفهان ، عملكرد شوراي شهر و شهرداري در دوره جديد را در جهت اعتماد سازي و جلب رضايت عمومي مردم ذكر كرد و گفت: با توجه به اينكه شهرداريها، بيشترين ارتباط مردمي را دارند، شهرداري اصفهان نيز همت خود را در جهت جلب اعتماد و رضايت مردم صرف نموده و در اين مدت كوتاه قدمهاي استواري برداشته شده و موفقيتهاي نيز حاصل شده است، ولي فضا براي كار و فعاليت در جهت رضايت كامل مردم بسيار بسيار عظيم است.

دكتر سيد مرتضي سقائيان نژاد در خصوص بودجه سال 84 شهرداري اصفهان گفت : جمع كل بودجه و اعتبارات شهرداري اصفهان در سال 84، 4 هزار ميليارد ريال بوده كه از اين رقم 1850 ميليارد ريال بودجه مناطق يازده گانه شهرداري، 1530 ميليارد ريال بودجه سازمانهاي وابسته و 2 هزار ميليارد ريال بودجه مشاركتي اين شهرداري بوده است.

وي اضافه كرد: در سال گذشته بودجه شهرداري اصفهان صد در صد تحقق يافته است و اين در حالي است كه كل بودجه استانداري اصفهان از محل اعتبارات كل كشور 4200 ميليارد ريال بوده كه از اين رقم 3200 ميليارد ريال آن متعلق به آموزش و پرورش بوده است.

شهردار اصفهان به بررسي چالش ها و مشكلات موجود در شهر اصفهان پرداخت و با استمداد از استاندار اصفهان جهت رفع نواقص موجود گفت : يكي از مهمترين مشكلات اصفهان، حاشيه نشيني است ، به طوري كه 20 درصد از كل جمعيت اين شهر در حاشيه و اطراف شهر اصفهان سكونت دارد كه اين موضوع علاوه بر گسترش ساخت و سازهاي غير قانوني، تبعات فرهنگي و اجتماعي نابهنجاري نيز به همراه دارد .

سقائيان نژاد افزود : متاسفانه در بحث تخصيص اعتبارات ملي، اصفهان به عنوان يك استان برخوردار تلقي شده و مورد بي مهري قرار گرفته است و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و استانداري اصفهان بايد با ايجاد تعامل، اعتبارات استان اصفهان را افزايش دهند.

وي هم كاري نزديك شهرداري و استاناري در جهت بهره برداري از پروژه عظيم متروي اصفهان را سبب تسريع در احداث اين پروژه عنوان كرده و بيان داشت: براي احداث 2/20 كيلومتر از مترو در اصفهان بالغ بر 6 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است كه بايد اين اعتبارات به سرعت در اختيار اصفهان قرار گيرد .