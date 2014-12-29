محسن صرامی فروشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طول سال های گذشته شاهد کاهش تولید در اصفهان بوده ایم که یکی از دلایل آن سرمایه گذاری هم استانی ها در دیگر استان های کشور است که ضربات جبران ناپذیری بر صنعت اصفهان وارد کرده است.

وی افزود: فرار سرمایه ها از اصفهان موضوعی است که باید مورد تحلیل کارشناسی دقیق قرار بگیرد و سپس در این زمینه راه حل های اساسی برای جذب سرمایه گذران و نگهداری سرمایه های هم استانی ها قرار بگیرد.

نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به آمار بالای بیکاری در اصفهان و مهاجرپذیری این استان، فرار سرمایه ها خود عاملی تشدید کننده برای این امر و ایجاد چالش های جدید خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود به ظرفیت توریستی استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به استعداد خوب استان اصفهان در زمینه گردشگری چه طبیعی و چه تاریخی احیای این صنعت برای ایجاد اشتغال و سرمایه در گردش ضروری است.

ضرورت رونق گردشگری در تمامی شهرستان های استان اصفهان

صرامی ادامه داد: در سال های اخیر تلاش خوبی از سوی مسئولان برای افزایش توریسم پذیری و رونق صنعت گردشگری را شاهد بوده ایم اما این امر بیشتر به خود شهرستان اصفهان اختصاص داشته است درحالیکه دیگر شهرستان های استان نیز ظرفیت های ناشناخته اما بسیار مناسبی دارند که باید مورد توجه مسئولان ارگان های مربوطه قرار گیرد.

وی ابراز داشت: البته در این راستا نباید از ایجاد زیرساخت های لازم غافل باشیم به طور مثال صنایع مختلف اصفهان همون طلا، چرم، چوب و صنایع دستی باید دارای مراکز فروش خاص و ویژه باشند تا مورد شناخت و توجه گردشگران قرار بگیرد که این امر نیازمند مدیریت و سرمایه گذاری صحیح است.

کم توجهی به پایتخت فرهنگی جهان اسلام جای تامل دارد

صرامی در ادامه با انتقاد از برخوردار دانستن اصفهان به دلیل عدم کارشناسی های صحیح توسط مسئولان کشوری گفت: این کم توجهی های مختلف درباره مسایل گوناگون پایتخت فرهنگی جهان اسلام همانند اختصاص بودجه اندک در قبال رتبه نخست پرداخت مالیات پس از پایتخت، کمبود اشتغال، مشکل اب اصفهان جای بسی تامل دارد و این انتظار از دولت کنونی می رود تا علاوه بر هماهنگ ساختن رتبه درآمدی و هزینه کرد اصفهان با چاره‌اندیشی های صحیح بار دیگر اصفهان را به جایگاه شایسته خود برگرداند.