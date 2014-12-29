به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی امروز در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید گفت: با وجودی که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود ندارد و حتی تعداد صندوق های قرض الحسنه نیز به طور دقیقی مشخص نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم را در اختیار دارند.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نقش مخرب موسسات مالی غیر مجاز در بازار پولی و مالی گفت: با وجودی که این میزان تنها 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر می گیرد، اما به تنهایی می تواند نقش برهم زننده ای در بازار پولی کشور داشته باشد. بانک مرکزی در 15 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی اقدامات مهمی را انجام داده است و خوشبختانه در این مدت سیاست های پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانسته ایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.

وی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها از مهم ترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرا و سبب ایجاد انضباط مالی در کشور شده است.



کمیجانی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد متوجه بانک مرکزی است، افزود: باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحد های تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها، بنابراین باید گفت که در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایه ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره وری پایین تولید، در عدم تقویت و رشد مناسب بخش های تولیدی که سهم عمده ای در اقتصاد دارد، بی تقصیر نبوده است. برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست های پولی انقباضی نبوده، بلکه انبساطی همراه با انضباط است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شبکه بانکی در هشت ماهه اخیر 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود. سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دوره های قبل با رشد همراه بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از بار سنگین بانک ها در مقابل تامین مالی و اقتصاد، اظهار داشت: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده ی منابع از طریق بازار سرمایه تامین می شود در کشور ما بخش عمده مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است. در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.

وی با اشاره به موانع واسطه گری مالی شبکه بانکی تصریح کرد: مطالبات معوق و رشد آن از مهمترین مسائل پیش روی شبکه بانکی است؛ به گونه ای که تا پایان آبان ماه امسال میزان معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات تکلیفی که به دوش بانک ها قرار گرفته، بدهی دولت به سیستم بانکی و اوراق مشارکت شرکت های دولتی از دیگر مسائل پیش روی شبکه بانکی است.

قائم مقام بانک مرکزی درباره میزان رشد نقدینگی کشور نیز گفت: حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که این میزان نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.



کمیجانی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390، منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبان ماه امسال به 9.7 رسیده که این امر نشان دهنده ی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.



وی تصریح کرد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.