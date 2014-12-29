۴۶ هزار شهروند جنوب تهران شناسنامه درمانی می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف اظهار داشت: طرح ارتقای خود مراقبتی برای ۲۳ بلوک دو هزارنفری در محله های منطقه ۲۰ از ابتدای پائیز سالجاری آغاز شد که در حال حاضر فاز نخست آن به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

این مسئول با اشاره به تهیه شناسنامه های درمانی برای ۴۶ هزار شهروند این منطقه جنوبی در محدوده شهری و روستایی طی سه ماه گذشته افزود: پرسشگران بومی با مراجعه به درب منازل شهروندان ساکن در مجتمع های شناسایی شده نسبت به دریافت اطلاعات بهداشتی و درمانی اقدام کردند و در نهایت شناسنامه های درمانی آنها برای بهره برداری در مراحل بعدی، تهیه شد.

وی ارتقای سلامت جسمی و روحی، آگاه سازی و ایجاد حساسیت در شهروندان را از مهمترین اهداف این طرح سلامت محور برشمرد و گفت: تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و در نهایت تدوین برنامه زمان بندی شده به منظور ارسال تیم پزشکان متخصص و برپایی کارگاه های آموزشی لازم در بلوک های مورد مطالعه از مراحل بعدی این طرح است که در قالب فاز دوم و سوم اجرا خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ یادآور شد: طرح ارتقای خود مراقبتی در سه منطقه شهر تهران به صورت پایلوت در حال اجراست که بعد از اجرای کامل آن و دریافت نتایج حاصله در تمامی مناطق محقق خواهد شد.

۸۶ واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک در ری شناسایی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری عنوان کرد: عملیات گشت و پایش تیم کارشناسی اداره حفاظت محیط زیست ری به منظور شناسایی واحد های غیر مجاز بازیافت پلاستیک آغاز شد که در این گشت و پایش ۸۶ واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک در روستای قمصر باقرشهر شناسایی شدند.

محسن شوکتی افزود: این واحدها عمدتا با تغییرکاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی مبادرت به فعالیت غیر مجاز بازیافت پلاستیک کردند که فعالیت آنها علاوه بر آلودگی هوای منطقه، موجب ایجاد آلودگی آب و خاک و تجمع انواع حشرات و جانوران موذی در منطقه شده است.

وی با بیان اینکه این اداره پس از شناسایی کامل واحدهای متخلف در سطح شهرستان نسبت به معرفی مالکین اراضی شناسایی شده به جهاد کشاورزی و ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز فرمانداری اقدام می کند، تصریح کرد: با توجه به فعالیت غیرمجاز این گونه واحدها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت آنها این اداره با همکاری سایر دستگاه ها از جمله بخشداریها، شهرداریها و جهاد کشاورزی نسبت به جمع آوری این واحدها اقدام خواهد کرد.