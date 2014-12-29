«جایگاه ناصرخسرو در تاریخ و فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی»بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین برنامه از برنامه‌های موسسه شهر کتاب، با عنوان «جایگاه ناصرخسرو در تاریخ و فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی» با حضور دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی و دکتر مهدی محبتی برگزار می شود.

ناصرخسرو، شاعر و متفکر و نویسنده‌ی ایرانی قرن پنجم، در تفکر عقلانی و فرهنگ اسلامی چه جایگاهی دارد و نقش او در تاریخ ادبیات فارسی چگونه تصویر می‌شود؟ چه پیوندی میان دریافت‌های او با معتزلیان و متکلمان دیگر می‌توان یافت؟ فکر و شعر و زندگی ناصرخسرو چه مقدار به هم پیوسته و همانند است؟ کردار و گفتارش چه شباهت و انطباق‌هایی دارد؟ آیا ناصر خسرو همان طور که می‌اندیشیده، شعر سروده و همان‌گونه نیز زندگی و رفتار کرده است؟ ناصرخسرو و شعر او در میان مردم ایران از هنگام درگذشتش تا کنون چه مقدار رواج داشته و تاثیرگذار بوده است؟ و پرسش‌هایی دیگری که سعی بر این است در جلسه‌ی آغازین درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو به صورت اجمالی به آن‌ها پاسخ داده شود.

این مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی ناصرخسرو در روز چهارشنبه دهم دی، ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی جایگاه ناصرخسرو در تاریخ و فرهنگ اسلامی اختصاص دارد که با حضور استادان دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن، دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی و دکتر مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.