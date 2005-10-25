شهرداري 5 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به آموزش و پرورش را نمي پردازد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر كامران دانشجو در ديدار با روساي آموزش و پرورش شهر و شهرستانهاي استان تهران و روساي سازمان هاي اقتصاد و دارايي و مديريت و برنامه ريزي استان ، ضمن نامطلوب توصيف نمودن وضعيت آموزش و پرورش استان تهران، با بيان اينكه يك ميليون و 250 هزار دانش آموز و 75 هزار پرسنل و كادر آموزشي در شهرستانهاي استان تهران داريم ، افزود: در برخي از نقاط استان تهران با متراكم ترين حجم دانش آموز نسبت به كل كشور مواجه هستيم .

وي ، با تاكيد بر اينكه واقعيت بودجه اي به هيچ عنوان هم رديف كمبودهاي آموزش و پرورش استان نيست ياد آور شد: هنوز در شهر تهران 380 مدرسه استيجاري داريم و مالكين نيز با وجود آنكه مدارس را نصف قيمت اجاره مي دهند ولي آموزش و پرورش استان تهران توان پرداخت همين مبلغ را نيز ندارد.

دانشجو ، با ذكر اينكه بايد طبق قانون 5 درصد عوارض از محل صدور پروانه هاي ساختماني از سوي شهرداري ها به آموزش و پرورش اختصاص يابد، خاطر نشان كرد: از اين محمل قانوني در تمام كشور توسط شهرداري ها 5 درصد مذكور به آموزش و پرورش اختصاص يافته به جز در شهر تهران كه شهرداري تهران از پرداخت آن به آموزش و پرورش امتناع مي كند.

وي استدلال شهرداري تهران براي پرداخت اين مبلغ را وارد ندانسته و ادامه داد: شوراي حقوقي ديوان محاسبات اين 5 درصد را از محل تجميع عوارض ندانسته و استدلال شهرداري را نيز رد نموده است ولي شهرداري تهران همچنان از پرداخت اين مبلغ به آموزش و پرورش امتناع مي كند.

دانشجو ، تصريح كرد: متاسفانه وزارت مسكن نيز تاكنون از وظيفه قانوني خود عدول كرده، كه يا بايد كلاس هاي مورد تعهد قانوني را بسازد و يا آنكه 50 ميليارد تومان به آموزش و پرورش بپردازد.

وي ، ادامه داد: از اين مبلغ نيز وزارت مسكن تاكنون 13 ميليارد تومان را قبول كرده ولي هنوز آن را نيز پرداخت ننموده است.

استاندار تهران با بيان اينكه بايد 20 هزار كلاس درس حداكثر در يك دوره 5 ساله در استان ساخته شود، افزود: در حالي كه بودجه آموزش و پرورش 530 ميليارد تومان است ولي در فصول پرداخت حقوق 270 ميليارد تومان با كسري مواجهند.

وي خاطر نشان كرد: اگر در كوتاه مدت تدبير ويژه اي براي اين موضوع انديشيده نشود، مجبوريم از اعتبارات عمراني استان براي رفع قسمتي از اين كسري استفاده نماييم كه اين موضوع نيز لطمات بسيار زيادي به پروژه هاي عمراني مي زند.

بنابراين گزارش ، دانشجو با ذكر اين جمله كه استاني كه خود درآمد خودش را دارد ولي از محروم ترين استان هاي كشور است، گفت: در حالي كه دو سوم درآمد استان به بودجه ملي اختصاص مي يابد ، شرايط آموزش و پرورش آن نبايد جزء محروم ترين نقاط كشور باشد .

وي اضافه كرد: به رغم تصويب واريز درآمدهاي مالياتي استان به خزانه استان، متاسفانه تاكنون اين مهم به وقوع نپيوسته كه اميدوارم با درايت وزير امور اقتصاد و دارايي و عنايت دولت جديد ، اين مهم جامه عمل به خود بپوشاند تا شايد برخي از مشكلات را بتوان حل نمود .