نبود قیمت ثابت اجناس در بازار شوش قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان شوش به گرانی برخی اجناس در بازار شوش پرداخت و اظهار کرد: مردم شهر نسبت به قیمت اجناس گله مند هستند.

وی عنوان کرد: از اداره صنعت، معدن و تجارت می خواهم هیئتی به عنوان بازرس تشکیل دهد و بدون اطلاع قبلی از نقاط مختلف شهر قیمت اجناس را مورد بررسی قرار دهند و با متخلفین برابر قانون برخورد کنند. چرا که قیمت ها در شهر کاملا متفاوت هستند.

فرماندار شهرستان شوش خواستار ارتباط بیشتر مدیران دستگاه ها با فرمانداری شد و گفت: مدیران مسائل خود را با من در میان بگذارند و البته با مدیران خود در استان نیز صحبت کنید.

نجاتي تاکید کرد: مدیران تصمیم گیری در مورد شوش را بگذارید مدیریت شوش در اختیار داشته باشد تا بتوان بخش خصوصی را جذب کرد.

وي همچنین گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش با توجه به اینکه مردم برای درمان به بیمارستان مراجعه می کنند نحوه ساخت و سازها را به کندی مشاهده می کنند و در نتیجه نارضایتی خود را به ما منتقل می دهند به همین دلیل انتظار می رود حداکثر تا قبل از پایان سال جاری تغییرات اساسی خود را در تنها بیمارستان شوش به اتمام برسانند.