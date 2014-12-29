اطلاع رسانی نقش مهمی در حفظ و گسترش امیدواری در جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح دوشنبه در همایش فرمانداران و بخشداران استان سمنان در محل استانداری با اشاره به شعارها و اهداف دولت یازدهم افزود: اقدامات و فعالیت ها و خدمات باید به مردم اعلام و اطلاع رسانی و مسائل مختلف به عموم جامعه منتقل شود تا امید و امیدواری که مردم دارند حفظ و گسترش یابد که این امر مشکلات و معضلات را حل کمتر می کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب و سرمایه اجتماعی نظام هستند افزود: باید مردم در همه امور سهیم و مشارکت داشته باشند و در این خصوص توجه به خواسته ها و مشکلات مردم بسیار ضروری است و در کنار مردم بودن و همراهی با آنان و حل مشکلات آنان از اهداف و برنامه های دولت یازدهم بوده که در این رابطه فرمانداران و بخشداران بعنوان سربازان خط مقدم خدمت و خدمت رسانی به مردم در راستای برنامه ها و سیاست های دولت برای خدمتگزاری به مردم تلاش کنند.

وی با اذعان بر اینکه مردم به دولت و برنامه های ریاست محترم جمهوری امید و دل بسته اند افزود: یکی از محورهائی که می توان امید را حفظ کرد در کنار آنها بودن است و در این رابطه مردم باید احساس کنند مسئولان جزو خودشان هستند و این روحیه مردم داری بسیار مهم است و اقشار مختلف براحتی باید به مسئولان دسترسی داشته باشند.

استاندار سمنان با اشاره به تلاش های دولت در عرصه مذاکرات هسته ای گفت: گام های بزرگ و حساسی در عرصه جهانی برای اعتلای کشور برداشته شده؛ توجه ارزشمند دولت در بحث سلامت جامعه، تخصیص بالای اعتبارات به استانها با توجه به مشکلات اعتباری، تلاش مناسب برای کاهش رشد تورم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی از اقدامات بزرگ دولت است.

وکیلی افزود: در عرصه اقتصادی حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش برای افزایش تولید گام های مهمی در حل مشکلات اقتصادی جامعه است.

وی همچنین توجه به مباحث اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری، فعال کردن اقتصاد روستا، تلاش برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی با اصلاح الگوی کشت، توجه به صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده با شناخت مزیت های نسبی را برای رشد توسعه روستاها و بخشها بسیار ضروری بر شمرد و گفت: ارتباط مستمر با مردم، برنامه ریزی مناسب برای فصل سرما، حل مشکلات صاحبان صنایع، بستر سازی برای سرمایه گذاری و نظارت و پیگیری پروژه های عمرانی مورد توجه فرمانداران و بخشداران باشد.

مقام عالی دولت در استان سمنان، دقت در مسائل محیط زیست و منابع طبیعی، شناسایی و استفاده از پتانسیل خیرین و موثرین، حل مشکلات مسکن مهر و توجه به صرفه جویی و مباحث مدیریت بهینه مصرف آب را مورد تاکید قرار داد.

محمد صارمی زاده معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز در خاتمه این نشست سیاست و راهبرد دولت تدبیر و امید را اعتدال و بحث خرد جمعی و عقلانیت بر شمرد و افزود: دولت یازدهم در جامعه امید و امیدواری ایجاد کرده که باید همه مسئولان با کار و تلاش این امید را نگه دارند و از یاس و ناامیدی در بین مردم جلوگیری کنند.