به گزارش خبرنگار مهر، آرش گوران رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران در ابتدای این نشست خبری گفت: آنچنان ایده‌آل من نیست که بخواهم در مورد جزئیات رپرتوآری که قرار است طی روزهای 15 و 16 دی‌ماه سال جاری در تالار وحدت اجرا شود توضیحاتی را ارائه دهم چراکه بر این باورم همه حرف‌ها و آن چیزهایی که باید در مورد این کنسرت زده شود در اجرا است که خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: اجرای قطعاتی از چایکوفسکی، آرو پرت، گورسکی از جمله آثاری هستند که در این کنسرت برای علاقه‌مندان به موسیقی کلاسیک ارائه خواهد شد. آن چیزی که برای این کنسرت در نظر گرفته‌ایم به نوعی اجرای یک موسیقی کلاسیک از دوره تاریخی 1880 میلادی تا سال 2015 است که شامل آهنگسازان تاریخ موسیقی کلاسیک از گذشته تا زمان معاصر می‌شود.

تجریه یک اجرای موفق با سولیست ژاپنی

گوران اشاره کرد: آخرین کنسرتی که ارکستر فیلارمونیک تهران در وحدت برگزار کرد مربوط به اجرایی بود که همراه با خانم اوگاوا سولیست معروف و صاحب نام ژاپنی برگزار شد که اجرای بسیار خوبی برای ما بود و تجربه‌های زیادی را به ما منتقل کرد که به طور حتم در آینده نیز از آن استفاده خواهیم کرد اما طبق برنامه‌ریزی‌هایی که ما انجام داده بودیم قرار بر این بود که خردادماه امسال رپرتوآر دیگری از ارکستر فیلارمونیک تهران در تالار وحدت اجرا شود متاسفانه به دلیل حادثه آتش‌سوزی‌ که برای پدرام فریوسفی (کنسرت مایستر) ارکستر فیلارمونیک تهران پیش آمد کنسرت را لغو کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در آن دوران رسانه‌ها آنچنان که باید و شاید به این اتفاق نپرداختند و من واقعا برایم جالب توجه بود که چرا این حادثه تلخ برای یکی از بهترین نوازندگان موسیقی کشورمان بازخورد چندانی میان هنرمندان و جامعه رسانه‌ای نداشته است. از سوی دیگر ما همگی به پدرام فریوسفی تعهد عاطفی داشتیم به همین خاطر برای برگزاری کنسرت خردادماه انرژی‌ای به خرج ندادیم و ترجیح دادیم تا در زمان دیگری این کنسرت را برگزار کنیم.

رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران گفت: بعد از این اتفاق تا یک ماه تمرینی برای کنسرت نداشتیم اما به صورت اتودوار تمرین‌هایی را انجام می‌دادیم تا اینکه به مهرماه رسیدیم و تصمیم گرفتیم با برگزاری یک جلسه تمرین در هر هفته خود را برای کنسرت پیش رو آماده کنیم. اگرچه معتقدم یک ارکستر باید تا مدت‌ها بعد از آینده کاری خود مطلع بوده و برنامه مشخصی داشته باشد اما به یکسری سری‌دوزی‌ها هم اعتقادی ندارم. من بر این باورم وقتی تماشاگر از یک گروه موسیقایی چون ارکستر فیلارمونیک تهران توقع کیفیت دارد بنابراین نباید این موضوع را فدای کمیت کنیم.

به جای « حمایت» بگویید «توجه»

آرش گوران نیز درباره نحوه حمایت‌های خارج از ارکستر بیان کرد: من با واژه حمایت یک مقدار مشکل دارم و فکر می‌کنم بهترین واژه جایگزین برای این دیدگاه واژه «توجه» است که به نظر من وقتی توجه وجود دارد نیازهای مادی و معنوی یک ارکستر نیز تامین می‌شود. متاسفانه بسیاری از نوازندگان درجه یک کشور ما از نظر مالی به آن چیزی که استحقاقش را دارند نمی‌رسند و این موضوعی است که باید بیشتر از اینها به آن توجه شود و شاید هم این توجهات صرفا مالی نباشد اما به هر حال برای گذران زندگی باید درآمدی که شایسته زحمت است به یک نوازنده اختصاص داده شود.

رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران ادامه داد: تمامی اعضای ارکستر فیلارمونیک تهران نوازندگان درجه یکی هستند که واقعا دغدغه مالی برای حضور در این کنسرت نداشته‌اند و در این مجموعه حضور پیدا کردند تا خالق یک اتفاق هنری باشند که پتانسیل آن حتی اجرای در سطوح بین‌المللی نیز هست. موضوعی که خانم اوگاوا نیز به آن اشاره کرد اما متاسفانه کسی به آن توجهی نکرد و به طور طبیعی هم حمایتی از آن صورت نگرفت.

گوران در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: به عنوان یک هنرمند بیش از حد تصور دغدغه اجرای برنامه در شهرستان را دارم و از همین‌جا اعلام می‌کنم که اگر سالن‌های استانداردی در شهرستان‌های مختلف برای اجرای برنامه ما وجود داشته باشد به طور حتم با کمال میل برای حضور در آن شهرستان اقدام خواهیم کرد ضمن اینکه ما هم‌اکنون آمادگی اجرا در هر کشور اروپایی به نمایندگی از کشورمان داریم و امیدواریم شرایط به گونه‌ای فراهم شود که بتوانیم در خارج از کشور نیز کنسرتی را برگزار کنیم.

ارکستر فیلارمونیک استقلال خود را از دست نمی دهد

فرشید پاتانیان یکی از نوازندگان ارکستر فیلارمونیک تهران نیز در این نشست خبری توضیح داد: آنچه که فعالیت‌های ارکستر فیلارمونیک تهران را ارزشمند کرده استقلال کاری این مجموعه موسیقایی بوده است چراکه ما معتقدیم در صورت وجود مستقیم کمک‌ها و حمایت‌های مالی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی در بسیاری از موارد می‌تواند تبدیل به آفت شود گرچه تا به امروز هیچ حمایتی از ارکستر ما انجام نگرفته و ما قاعدتا در صورت حمایت دوست داریم که این اتفاق بیفتد اما بر این باورم که به هیچ عنوان نباید استقلال کاری ارکستر فیلارمونیک تهران در قالب این حمایت‌ها قرار گیرد.

این نوازنده ویالن در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: متاسفانه ایجاد یک نگاه ابزاری به موسیقی و خارج شدن این هنر از گردونه مولفه‌های مطالعاتی حوزه‌های علوم انسانی باعث ایجاد مشکلاتی شده که در برخی از موارد نمی‌دانیم راه موسیقی به کجا می‌رود و من امیدوارم که شرایط به گونه‌ای باشد که از این پس شاهد گسترش و اعتلای موسیقی در همه گونه‌ها به شکلی ارزشمند و منطقی باشیم.

ارکستر فیلارمونیک مجموعه‌ای مستقل است

پانیذ فریوسفی مدیر اجرایی ارکستر فیلارمونیک تهران در این نشست خبری گفت: ارکستر فیلارمونیک تهران مجموعه‌ای قابل مستقل است که نیازی به حمایت ندارد اما من معتقدم به دلیل استقبال گرمی که از این مجموعه موسیقایی تاکنون شده بنابراین ضرورت توجه به این ارکستر را بیشتر می‌کند. همه می‌دانند افرادی که در این کنسرت مشغول به فعالیت هستند غیر از درآمد گیشه مبلغ اضافه‌تری را دریافت نمی‌کنند. این در حالی است که همین مبلغ گیشه هم بسیار ناچیز‌تر از این حرف‌هاست که بخواهد مورد توجه قرار گیرد. ما هیچگاه دنبال درآمدزایی نبوده‌ایم اما آن چیزی که برای ما مهم بوده است کیفیتی بوده که میان اعضا وجود داشته و دارد.

مدیر اجرایی ارکستر فیلارمونیک تهران درباره حضور بین‌المللی این مجموعه موسیقایی در خارج از کشور توضیح داد: چندی پیش با دو نفر از نوازنده‌های ارکستر فیلارمونیک ارمنستان کنسرتی را روی صحنه بردیم چندی بعد از کنسرت سولیس ژاپنی هم پیشنهادهایی از سوی برخی از سفارتخانه‌ها و نهادهای بین‌المللی برای برگزاری کنسرت در خارج از کشور داشتیم که هم‌اکنون این پیشنهادات در دست بررسی است که در صورت نهایی شدن حتما به مرحله اجرا می‌رسد.

اول عشق، دوم مردم

امین غفاری کنسرت مایستر این کنسرت موسیقایی نیز در این باره گفت: به نظر من حامی اصلی ارکستر فیلارمونیک تهران اول عشق و در درجه دوم مردم هستند. ما وابسته به هیچ نهاد خاصی نیستیم که بخواهیم در صورت این حمایت‌ها به حیات خود ادامه بدهیم و به نظر من این وظیفه نهادهاست که بیایند از چنین مجموعه‌هایی بدون هیچ منتی حمایت کنند.

این نوازنده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سانحه آتش‌سوزی منزل پدرام فریوسفی اشاره کرد و گفت: ای‌کاش درباره این سانحه که باعث شد یکی از بهترین نوازندگان این سرزمین صدمه ببیند بیشتر پرداخته می‌شد به هر حال همچنان جای خالی او در ارکستر ما احساس می‌شود و ما امیدواریم هرچه زودتر از وجود این هنرمند بهره‌مند شویم و فراموش نکنیم که برای جایگزینی پدرام فریوسفی کسی بهتر از خودش نیست.

احسان نقابت عکاس و طراح پوستر ارکستر فیلارمونیک تهران و نیلوفر محبی نوازنده ویولن این کنسرت نیز در ادامه این نشست توضیحاتی را پیرامون حضور خود در این کنسرت ارائه دادند.