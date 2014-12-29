۲۵ هزار فقره وام ازدواج به زوج های لرستانی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ساکی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به اینکه باتوجه به کمبودهایی که در منابع ما وجود داشت وام ازدواج متوقف شده بود، اظهار داشت: با همت دولت پرداخت وام ازدواج از عید فطر امسال دوباره از سر گرفته شد.

وی با بیان اینکه روزانه ۲۳۱ نفر و ماهانه ۵۱۰۰ نفر از تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج استفاده می کنند، تصریح کرد: تا پایان آذرماه سالجاری ۲۵ هزار و ۴۹۳ نفر از تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج در استان استفاده کرده اند.

مدیرعامل بانک ملی استان لرستان با اشاره به اینکه بانک ملی لرستان ۱۱ هزار و ۶۵۰ فقره وام را پرداخت کرده که معادل ۴۵ درصد کل وام های پرداخت شده در سالجاری است، گفت: بانک تجارت سه هزار و ۸۶۳ فقره وام ازدواج را پرداخت کرده که معادل ۱۵ درصد کل وام های پرداخت شده در سالجاری است.

ساکی افزود: بانک کشاورزی یک هزار و ۵۰۷ فقره، بانک صادرات ۹۴۱ فقره، بانک ملت ۸۲۹ فقره، بانک مهر پنج هزار و ۱۷۳ فقره و صندوق مهر امام رضا(ع) ۳۲ فقره وام ازدواج در سالجاری به متقاضیان پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام و پرداخت وام ازدواج بدون محدودیت در جریان است، تصریح کرد: بانک ها مبلغ سه میلیون تومان وام ازدواج برای هر نفر را در مدت یک هفته پرداخت می کنند.

مدیرعامل بانک ملی استان لرستان با اشاره به اینکه سیستم پرداخت وام ازدواج به گونه ای برنامه ریزی شده که تا پایان سال همه درخواست ها پرداخت می شوند، گفت: ۱۱ هزار نفر هم که در سال ۹۲ و ۹۱ ثبت نام کرده اند نیز می توانند با دادن تقاضا به بانک ها وام ازدواج خود را دریافت کنند.

ساکی با بیان اینکه زوج هایی که در سال ۹۳ ازدواج کرده اند می توانند در سال ۹۴ نیز تسهیلات خود را دریافت کنند، تصریح کرد: از تاریخ نهم مرداد ماه تا سی ام آذرماه سالجاری تعداد ۲۵ هزار و ۴۹۳ فقره وام به ارزش ۷۷ میلیارد تومان به متقاضیان دریافت وام ازدواج مربوط به سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ پرداخت شده است.