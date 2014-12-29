۱۲۲ هزار نفر در مراکز کاریابی لرستان ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب صبح دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه در سال ۹۳ تعداد ۱۲۲ هزار نفر در مراکز کاریابی استان ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد حدود ۸۳ هزار نفر یعنی معادل ۴۲ درصد جوانان در میانگین سنی ۱۵ تا ۲۴ سال جویای کار هستند.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۳۰۲ فرصت شغلی به دفاتر کاریابی استان اعلام شده است، تصریح کرد: تاکنون یک هزار و ۹۴۵ نفر در این رابطه جذب شده اند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به اینکه در راستای اجرای بند و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با معافیت های بیمه ای سهم کارفرمایان ۴۳۶ کارفرما ثبت نام کرده اند، گفت: از این تعداد ۳۷۱ کارفرما برای استفاده از این معافیت بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند و از این معافیت ها استفاده کرده اند.

آشتاب ادامه داد: به واسطه ی استفاده از این معافیت بیمه ای یک هزار و ۱۲۸ نفر جذب بنگاه های اقتصادی استان شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد ۲۱۴ تعاونی در بخش های مختلف مسکن، کشاورزی، عمران و صنعت تشکیل شده است، اظهار داشت: این تعاونی ها با اعتبار پنج میلیارد تومان و تعداد دو هزار و ۱۱ نفر عضو فعالیت می کنند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان افزود: با بهره برداری از این تعاونی ها یک هزار و ۲۴۳ نفر اشتغال ایجاد می شود.