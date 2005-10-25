سازمان جهاني قرآن دانشجويان تاسيس مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، «رحيم خاكي» با اعلام اين خبر گفت: طي جلسه اي كه هفته گذشته با تعدادي از مديران مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور، وابسته به جهاد دانشگاهي داشتيم، طرح راه اندازي سازمان قرآن دانشجويان (sko) مطرح شد.
وي تصريح كرد: (sko) اولين سازمان جهاني خواهد بود كه تمام دانشجويان علاقه مند به ساحت قرآن و فعاليت هاي قرآني را در تمام دنيا پوشش مي دهد.
خاكي افزود: اين سازمان از سوي جهاد دانشگاهي شكل خواهد گرفت و مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان كشور نقش محوري را در برنامه ريزي و راه اندازي آن خواهد داشت.
وي اظهار اميدواري كرد: شكل گيري و فعاليت هاي اين سازمان با همكاري و مساعدت ديگر نهادها تداوم يابد.
