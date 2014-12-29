به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر امروز در سالن همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار میشود، از محمدرضا شفیعی کدکنی به عنوان برگزیده گروه مقاله تجلیل خواهد شد.
شفیعی کدکنی شاعر و ادیب ایرانی است که در سالهای اخیر بیشتر فعالیتهای خود را به پژوهش در شعر فارسی گذرانده است.
آئین تجلیل حامیان نسخ خطی با هدف قدردانی از افرادی که در حفظ نسخههای خطی تلاش کردهاند، امروز از ساعت ۱۵تا ۱۸ با قرائت پیام آیتالله هاشمیرفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.
در برگزاری همایش چهاردهم حامیان نسخ خطی، مراکز مختلفی در قم، یزد، مشهد و خانه کتاب ایران مشارکت داشتهاند و جمع زیادی از استادان و دست اندرکاران نسخههای خطی در همایش حامیان شرکت می کنند.
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