شبکه استانی تشکل های محیط زیست اردبیل تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با نمایندگان تشکل های زیست محیطی استان به ضرورت فعال سازی تشکل ها در برنامه های حفاظت از محیط زیست استان تاکید کرد.

وی افزود: سازمانهای مردم نهاد استان با تشکیل شبکه های استانی و ملی و با اجرایی نمودن برنامه های زیست محیطی می توانند به ارتقای فرهنگ زیست محیطی شهروندان کمک کنند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان معتقد است سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی استان باید با ایجاد حساسیت های لازم در سطوح مختلف جامعه و افزایش توان فعالیت به عنوان پرچمداران حفاظت و حراست از محیط زیست فعالیت کنند.

موسوی تصریح کرد: با تشکیل شبکه های استانی و ملی شوراهایی برای هماهنگی، اطلاع رسانی و سازماندهی و ارتباطات در میان سمن های مردم نهاد محیط زیستی تشکیل می شود.

وی افزود: این امر برای ساماندهی و توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد در سطح ملی است و با هدف فعال سازی و بهره گیری بیش از پیش از ظرفیت سمن ها است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان با اذعان به نقش سمن ها در فرهنگ سازی ادامه داد: در بحث فرهنگ سازی زیست محیطی باید تمام خانواده ها در امر حفاظت و حراست از محیط زیست دخیل شوند و فرهنگ سازی در این زمینه برنامه های مدون و آرام می طلبد.

موسوی همچنین با تاکید به معضلات زیست محیطی به نگاه پیشگیرانه قبل از ایجاد بحران در حوزه های مختلف تاکید کرد و از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد خواست با تشکیل اتاق فکر نسبت به مدون ساختن برنامه های زیست محیطی به فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای اخلاق زیست محیطی شهروندان مشارکت کنند.