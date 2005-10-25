بوش:اميدوارم از مواجهه با سوريه پرهيز كنيم/ گزينه نظامي آخرين گزينه است

به گزارش خبرگزاري مهر، بوش كه با شبكه تلويزيوني العربيه گفتگو مي كرد، اظهار داشت : سوريه بايد درخواست هاي دنياي آزاد را جدي بگيرد.

اظهارات اخير بوش پس از آن مطرح مي شود كه "دتليو مهليز" بازرس سازمان ملل كه مامور رسيدگي به ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان بود، سوريه را متهم به دخالت در اين ترور نمود.

بوش با متهم كردن سوريه به حمايت از تروريسم و دخالت در امور لبنان گفت : كسي نمي خواهد در اينجا درگيري صورت بگيرد، از يك سو بايد فشار جدي عليه سوريه اعمال شود تا رهبر اين كشور بفهمد كشور آنها نمي تواند محلي براي حضور تروريست هايي كه فرايند صلح اسرائيل با فلسطينيان را به تخريب مي كشند، باشد، دوم اينكه آنها نبايد در لبنان دخالت كنند و سوم اينكه آنها نبايد به ترريست ها، بمب گذاران و قاتلان اجازه دهند تا از طريق كشور آنها وارد عراق شوند و مردمي را كه مي خواهند در يك كشور داراي دموكراسي زندگي كنند، بكشند.

بوش در پاسخ به اين سؤال كه اگر مجبور به برخورد با سوريه شويد، چه خواهيد كرد، افزود: گزينه نظامي معمولاً آخرين گزينه است و من تصور مي كنم يكي از چيزهايي كه سوريه ياد گرفته اين است كه عدم همكاري و پيروي از درخواست هاي بين المللي باعث انزواي اين كشور خواهد بود.

رئيس جمهوري آمريكا در ادامه گفت : دنيا در قطعنامه 1559 براي سوريه روشن كرد كه بايد از لبنان خارج شود و اين كشور را به حال خود رها كند و اجازه دهد تا دموكراسي در اين كشور رونق پيدا كند.

بوش همچنين پيرامون مناقشه اسرائيلي، فلسطيني ادعا كرد : آمريكا كاملاً به نقشه راه صلح پايبند است و ما كمك مي كنيم تا اين مساله پيش برود.

وي با ابراز خوش بيني نسبت به آينده كشور مستقل فلسطيني گفت كه دولت فلسطين پيش از اينكه دوره دوم رياستم در سال 2009 به اتمام برسد، روزنه اميد را خواهد ديد.

بوش گفت : نگاه كنيد من گفتم كه دوست دارم پيش از اتمام رياست جمهوري ام اين اتفاق(تشكيل كشور مستقل فلسطيني) بيفتد و اين كار را خواهم كرد و داريم فشار وارد مي كنيم و من و كاندي(رايس) هميشه در اين مورد و اينكه چگونه ما فلسطين را به عنوان يك كشور خواهيم ديد كه به دموكراسي دست يافته با هم صحبت مي كنيم و من فكر مي كنم كه براي كسي كه در اين امر دخيل باشد اين يك دستاورد بزرگ تاريخي خواهد بود و من تاريخي را براي اين منظور تعيين كردم و به سختي براي نيل به اين هدف كار مي كنم .

رئيس جمهوري آمريكا به رغم وعده هاي فريبنده خود در عين حال افزود : از طرف ديگر شما نمي خواهيد يك رئيس جمهوري آمريكا تصميماتي را بر اساس تقويم سياسي خودش يا بر اساس مدت زمامداري اش براي مردمان ديگر اتخاذ نمايد و اين چيزي است كه واقعاً من قصد دارم بگويم و فكر نمي كنم كه اين اقدام منصفانه باشد و همانطور كه مي دانيد ؛ « دو گام به جلو ، يك گام به عقب و دوگام به جلو » روندي است كه در حال انجام است .