جهت گیریهای کشور در حوزه پژوهش نیازمند توجه ویژه و اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر دوشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه زنجان افزود: هدف ما از رفتن فعالیت‌های پژوهشی به سمت تجاری‌سازی این نیست که همه شرکت‌های علمی برای تجاری‌سازی فعالیت کنند بلکه ما از شرکت‌های پژوهشی حمایت کرده و پنج درصد از میزان فروش این شرکت‌ها را پرداخت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان حلقه‌های متصل به توسعه علمی کشور هستند، ادامه داد: پس از حوزه تجاری‌سازی حوزه بازار و رقابت است و ما دانشگاهی نداریم که درصد بالایی از درآمد آن از محل فروش طرح‌های پژوهشی شرکت‌های مستقر در آن‌ها تامین شود.

ستاری با تاکید بر اینکه باید پژوهش‌ها را به سمت تجاری‌سازی سوق دهیم، افزود: ایجاد صنایع در اطراف دانشگاهها به منظور توسعه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور بر لزوم رفع موانع در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی تاکید کردو عدم انجام فعالیت پژوهشی را به دلیل نبود متولی پژوهشی رد کرد.

وی گفت: نمی‌توان فعالیت‌های پژوهشی را به بهانه نبود دستگاه‌های پژوهشی متوقف کرد.

ستاری گفت: روش ما در حوزه‌های پژوهشی اشتباه بوده است که باید بر روی پژوهش‌هایی که پنج تا 10 سال دیگر تجاری‌سازی می‌شوند، سرمایه‌گذاری کنیم.

وی با اذعان به اینکه بخش مهمی از درآمدهای کشور به دلیل نبود ارزش افزوده حاصل نمی شود، ادامه داد: در کشور نباید به دنبال خام فروشی بوده و باید به دنبال ارزش افزوده باشیم.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: بیش از یک هزار و ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در سراسر کشور ارزیابی و به صندوق نوآوری معرفی شده اند و پیش بینی می‌شود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق نوآوری اختصاص یابد.

ستاری افزود: 10 سال پیش شرکت‌های نفتی شرکت‌های اصلی دنیا بودند چون به چاه‌های نفت امیدوار بودند ولی اکنون بحث، بحث نفت نیست و بحث مغزها برای تولید دانش مطرح است.

وی با اشاره به عدم توجه مطلوب به حوزه کارآفرینی در کشور، گفت: هم اکنون دانشگاه‌ها دانشجو تربیت می‌کنند تا به واسطه آن بیایند و در کار دولتی استخدام شوند.

ستاری سوق به سمت کاربردی شدن پژوهش را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بودجه سال 94 تنها 30 درصد بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی است و در مدت 80، 90 سال اخیر این برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: دولت‌های دنیا برای مغزهای جامعه هزینه می‌کنند و اشتباه پژوهشی ما همان اشتباه پژوهشی نفتی است پژوهش مغز است که در جامعه اتفاق می‌افتد و موفقیت‌ها را با خود می‌آورد.

ستاری با اشاره به اینکه پژوهش‌هایی که منجر به اشتغال نمی‌شوند نشان دهنده این هستند که طرح‌های نخستین آنها اشتباه بوده است، افزود: وقتی با پژوهش‌هایی روبرو می‌شویم که ایجاد اشتغال نمی‌کنند می‌توان دریافت که مسیر یا طرح پیموده شده برای انجام پژوهش دچار اشتباهاتی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر 13 ستاد در معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارد که در حوزه های مختلف مربوط به نخبگان فعالیت نمی کنند.