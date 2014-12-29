۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

نامه اتحادیه جهانی کشتی به ایران؛

کشتی پهلوانی بخشی از ورزش ماست

نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی با ارسال نامه ای به فدراسیون از اقدامات و برگزاری مسابقات کشتی تشکر کرد و کشتی پهلوانی را بخشی از ورزش خود دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی طی نامه ای به فدراسیون کشتی، از تلاش های فدراسیون تقدیر کرد.

در نامه ی لالوویچ به فدراسیون کشتی ایران آمده است:

"در ابتدا از شما به خاطر تمامی اقداماتی که برای کشتی انجام می دهید و مسابقاتی که در کشور خود برگزار می کنید تشکر می کنیم.

ما قصد داریم که کشتی سنتی را در سراسر دنیا بهبود بخشیم و کشتی پهلوانی نیز بخشی از ورزش ما محسوب می شود.

بار دیگر از همکاری صمیمانه شما تشکر می کنیم."

همچنین اتحادیه جهانی کشتی از فدراسیون کشتی درخواست کرد گزارشی از مسابقات سنتی و پهلوانی خود را جهت بهره برداری به این اتحادیه ارسال کند. اتحادیه جهانی کشتی بار دیگر تأکید کرد مسابقات پهلوانی می تواند فرصت خوبی برای ارتقاء کشتی های سنتی باشد.

فدراسیون کشتی تا پایان سال 93 دو مسابقه، کشتی پهلوانی کشور که روز 12 دی ماه در مشهد و همچنین مسابقات بین المللی کشتی پهلوانی که همزمان با جام تختی روزهای 23 و 24 بهمن ماه برگزار خواهند شد را در برنامه خود دارد.

